العاصمة الكينية نيروبي تحتضن الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية من 27 الى 31 ماي 2023

تنتظم الاجتماعات السنوية 59 للبنك الأفريقي للتنمية والاجتماعات 50 لصندوق التنمية الأفريقي، الذراع الميسرة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية للدول منخفضة الدخل، في العاصمة الكينية نيروبي من 27 إلى 31 ماي 2024.



ويتوقع ان يواكب فعاليات هذه الاجتماعات حوالي 4000 مشارك يمثلون محافظي مجموعة البنك والمديرين التنفيذيين وشركاء التنمية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، وفق بلاغ اصدره البنك الافريقي للتنمية.





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وتوفر الاجتماعات السنوية، وهي أهم حدث قانوني للمجموعة، المجال لمجالس محافظيها وإدارتها لمراجعة أنشطة المنظمة خلال العام السابق واعتماد قرارات بشأن القرارات الرئيسية لتعزيز خطة التنمية في أفريقيا. وستوفر اجتماعات 2024 أيضًا فرصة للقادة لمناقشة التقدم المحرز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا.



ووقعت حكومة كينيا ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية يوم 6 اكتوبر 2023 مذكرة تفاهم بشأن استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك سنة 2024 في هذه الدولة الواقعة شرق أفريقيا، وفق المصدر ذاته.

