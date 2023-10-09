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قبلي: مسيرة سلمية تجوب ابرز شوارع المدينة للتعبير عن دعم المقاومة الفلسطينية

هذا الصباح ..من مدرسة جنعورة/ قبلي تحية العلمين التونسي والفلسطيني
Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 12:48 قراءة: 1 د, 1 ث
      
نظم الاتحاد الجهوي للشغل، صباح اليوم الاثنين، مسيرة سلمية، دعما للمقاومة الفلسطينية، انطلقت من امام مقر المنظمة الشغيلة، لتجوب ابرز شوارع المدينة، وفعت خلالها شعارات تدعو لنصرة المقاومة والالتزام بتجريم التطبيع

واوضح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل علي بوبكر لصحفي "وات" ان 6 اكتوبر 1973 "كان موعدا لولادة المشروع الانتصاري ضد المحتل، لينضج في هذا التاريخ المشروع رغم محاولة القوى العميلة والمطبعة الالتفاف عليه باتقافية كامب ديفد السيئة، الا ان الامة العربية الزاخرة بامجادها والقوية بمناضليها والصامدة بثوارها والمنفتحة على كل احرار العالم تابى الا ان تعيد التاريخ لتكتب يوم 7 اكتوبر 2023 مجدا جديدا للامة" على حد تعبيره

...

واضاف بوبكر ان "هذا المجد قد قطع نهائيا مع كل البرلمانيين العرب الذين طالبتهم النقابيون والشعوب بضرورة تجريم التطبيع، ليصبح هذا التجريم اليوم واقعا من خلال افواه البنادق والمقاومة الشريفة التي تابى الا ان تحدد خارطة الطريق لتشير ان البوصلة هي القدس ولا شيء غيرها"، معبرا عن اعتزازه بالمقاومة التي تؤكد ان الامة بخير وان شعوب هذه الامة لا تزال مساندة وثابتة من اجل دعم القضية الفلسطينية والانتصار لها "كلف ذلك ما كلف"، وفق تعبيره.

يشار الى العديد من المؤسسات التربوية بالجهة على غرار معهد جمنة واعدادية زعفران ومدرسة المنشيىة، قد شهدت رفع العلمين التونسي والفلسطيني اثناء تحية العلم الصباحية للتلاميذ قبل الالتحاق باقسامهم


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