تفكيك شبكة مختصة في مجال ترويج المواد المخدرة بالأوساط المدرسية والجامعية بالمنستير

تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة بإدارة الشرطة العدلية بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمنستير من ضبط شخصين ضالعين في مجال ترويج المخدرات في الأوساط المدرسية والجامعية، وذلك اثر عمل استعلامي دقيق
واشار بلاغ صادر اليوم الاثنين عن الادارة العامة للامن الوطني انه تم في هذه العملية حجز 156 قرصا مخدرا من نوع الاكستازي و كمية من مادة الكوكايين معدة للترويج و ميزان إلكتروني و مبلغ مالي قدره 250 دينار متأت من عائدات البيع
الى جانب عدد من الوصفات الطبية
واشار بلاغ صادر اليوم الاثنين عن الادارة العامة للامن الوطني انه تم في هذه العملية حجز 156 قرصا مخدرا من نوع الاكستازي و كمية من مادة الكوكايين معدة للترويج و ميزان إلكتروني و مبلغ مالي قدره 250 دينار متأت من عائدات البيع
الى جانب عدد من الوصفات الطبية
واضاف البلاغ ان الأبحاث مازالت متواصلة على صعيد الفرقة مع الإشارة أن أحد الضالعين في هذه القضية هو محل تفتيش لفائدة فرقة الشرطة العدلية بالمنستير من أجل السرقة.
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