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تفكيك شبكة مختصة في مجال ترويج المواد المخدرة بالأوساط المدرسية والجامعية بالمنستير

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 11:05 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة بإدارة الشرطة العدلية بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمنستير من ضبط شخصين ضالعين في مجال ترويج المخدرات في الأوساط المدرسية والجامعية، وذلك اثر عمل استعلامي دقيق

واشار بلاغ صادر اليوم الاثنين عن الادارة العامة للامن الوطني انه تم في هذه العملية حجز 156 قرصا مخدرا من نوع الاكستازي و كمية من مادة الكوكايين معدة للترويج و ميزان إلكتروني و مبلغ مالي قدره 250 دينار متأت من عائدات البيع
الى جانب عدد من الوصفات الطبية
...

واضاف البلاغ ان الأبحاث مازالت متواصلة على صعيد الفرقة مع الإشارة أن أحد الضالعين في هذه القضية هو محل تفتيش لفائدة فرقة الشرطة العدلية بالمنستير من أجل السرقة.


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