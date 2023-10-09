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هيثم قيراط والصادق السالمي وخليل الحساني ضمن القائمة الاولية للحكام المؤهلين للمشاركة في نهائيات كاس افريقيا للامم

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 10:02 قراءة: 0 د, 22 ث
      
ضمت القائمة الاولية للحكام المؤهلين للمشاركة في نهائيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم المقررة بكوت ديفوار مطلع العام القادم التي كشف عنها الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) الحكمين التونسيين هيثم قيراط والصادق السالمي الى جانب الحكم المساعد خليل الحساني.
وضمت القائمة الاولية 32 حكما و33 حكما مساعدا و4 حكام "فار" اضافة الى 6 محاضرين في التكوين الفني والبدني.
وتقام كاس افريقيا للامم في الفترة الممتدة من 13 جانفي الى 11 فيفري 2024.


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