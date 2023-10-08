كرة اليد: وهران تستضيف البطولة الإفريقية للأندية الحائزة على الكؤوس في افريل المقبل

تحتضن مدينة وهران رسميا في أفريل المقبل البطولة الإفريقية لكرة اليد للأندية الحائزة على الكؤوس (رجال وسيدات)، حسبما

علم من الاتحاد الجزائري للعبة.

وصرحت رئيسة هذه الهيئة كريمة طالب، مساء أمس السبت لوكالة الانباء الجزائرية ، في ختام نهائي كأس

الجزائر رجال الذي احتضنته القاعة متعددة الرياضات التابعة للمركب الرياضي ميلود هدفي بوهران، بأن الكنفدرالية الإفريقية لكرة اليد وافقت رسميا على منح الجزائر شرف احتضان هذه المنافسة.



...



ونوهت ذات المسؤولة بهذا القرار مؤكدة أن ذلك سيساهم في عودة الكرة الصغيرة الجزائرية إلى الواجهة بعدما غابت عن تنظيم المسابقات القارية لعدة سنوات.

وسيشارك في البطولة من الجانب الجزائري نادي أولمبي عنابة الذي توج أمس بالكأس برسم موسم 2022-2023 على حساب نادي الأبيار (38-34 بعد وقتين إضافيين).

وأكدت طالب في هذا الخصوص بأن هيئتها ستتقدم أيضا بطلب إشراك منشط النهائي الآخر، نادي الأبيار في هذه المنافسة القارية باعتبار أن الأخيرة ستقام بالجزائر.

من جهته، سيكون نادي فتيات بومرداس ممثلا للجزائر في البطولة الإفريقية الخاصة بالسيدات بصفته الحائز على لقب كأس الجزائر للموسم الفارط، مع احتمال أيضا إدراج مولودية الجزائر في المنافسة لكون هذا الفريق هو من واجه فتيات بومرداس في نهائي السيدات.

وكان ممثلون عن الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد قد قاموا، في جويلية المنصرم، بزيارة إلى مختلف المرافق الرياضية والفندقية لمدينة وهران بعد ترشح الجزائر لاحتضان البطولة القارية للأندية الحائزة على الكؤوس، حيث اطلعوا على وجه الخصوص على القاعات الرياضية المعنية بالبطولة على غرار القاعة متعددة الرياضات التابعة لمركب ميلود هدفي، الذي تم تدشينه في جوان 2022، وقصر الرياضات ''حمو بوتليليس'' والقاعة متعددة الرياضات 24 فيفري بأرزيو، علما وأن هاتين القاعتين قد استفادتا من أشغال إعادة تهيئة واسعة بمناسبة احتضان وهران للنسخة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في صائفة 2022.

وفضلا عن استضافة هذه البطولة، ترشحت الجزائر أيضا لتنظيم البطولة الإفريقية للأمم للسيدات المزمع إجراؤها في نوفمبر من العام المقبل، وفق نفس المصدر.

