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بنزرت: تقدّم إنجاز 10 مشاريع كبرى للتزوّد بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي بنسب متفاوتة

Publié le Dimanche 08 Octobre 2023 - 14:32 قراءة: 0 د, 49 ث
      
بلغ عدد مشاريع التزوّد بالماء الصالح للشرب الجارية حاليا بالمناطق الريفية الواقعة خاصة بكل من معتمديتي سجنان وأوتيك من ولاية بنزرت 7 مشاريع كبرى، تتراوح نسبة تقدم أشغالها بين 60 و99 بالمائة، بكلفة جملية تقدر بحوالي 11 مليون دينار لفائدة 8263 ساكنا، حسب معطيات تلقتها "وات" من مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت.
وتشير ذات المعطيات إلى انه تم الانطلاق بعد في تنفيذ 3 مشاريع جديدة للتزوّد بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية بمعتمديتي سجنان وغزالة وذلك بكلفة جملية تقدر بحوالي 13 مليون دينار لفائدة 3681 ساكن.
وتتعلّق المشاريع الثلاثة المذكورة بتزويد منطقة منطقة المخيش بالماء الصالح للشرب بكلفة مالية تقدر بحوالي 2.7 مليون دينار لفائدة 573 اسرة وتقدمت اشغالها بـنسبة 15 بالمائة، وتزويد منطقة كاف عباد بكلفة مالية تقدر بحوالي 5.6 مليون دينار لفائدة 1596 عائلة وبلغت نسبة تقدم إنجازها 15 بالمائة، إلى جانب إعادة تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب المزودة من البئر العميقة المجادبية بكلفة تقدر بـ 4,7 مليون دينار لفائدة 1512 اسرة وبلغت نسبة تقدم أشغالها 5 بالمائة، وفق ذات المصدر.


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