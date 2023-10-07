جمعية الطب العائلي تفتتح مؤتمرها السابع حول "مقاومة المضادات الحيوية والمكملات الغذائية"

افتتحت الجمعية التونسية للطب العائلي، بعد ظهر اليوم السبت بتونس، مؤتمرها السابع الذي ينتظم على مدى يومين (7 و8 أكتوبر) ومن المبرمج استعراض عدّة محاور منها ما يتعلق بـ"مقاومة المضادات الحيوية والمكملات الغذائية" والخارطة الجغرافية لتوزع الاطباء العامين وأطباء العائلة في تونس.



وأفاد رئيس الجمعية التونسية للطب العائلي، محمد طاهر مرابط، في تصريح لوكالة افريقيا للانباء على هامش فعاليات الافتتاح، أن الجمعية ارتأت تناول موضوع الساعة حول مقاومة المضادات الحيوية ليكون أبرز محاور المؤتمر، لافتا الى أنه سيقع تقديم توصيات لفائدة الاطباء من أجل الخروج من بوتقة مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية عند عدد كبير من المرضى.





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وأضاف أن مقاومة المضادات الحيوية تتمثل في تكوين الجراثيم لمناعة ما يفقد هذه المضادات القدرة على معالجة المرض واستهداف الجراثيم المقاومة، مبينا ان من أبرز أسبابها هو عدم ترشيد استهلاك المضادات الحيوية من قبل المواطنين واعتمادهم على التطبب الذاتي.



ولفت الى أن الفاعلين الصحيين بدؤوا يتلمسون هذه الظاهرة الصحية منذ أكثر من 20 سنة في تونس لدى بعض المرضى، مبينا أن من الاسباب الاخرى كثرة استخدام الاطباء البياطرة للمضادات الحيوية لمعالجة الحيوانات وهو ما يتسبب في انتقالها الى الانسان عبر المنتجات الحيوانية.



وذكر أن المحور الثاني للمؤتمر الذي سيقع تناوله غدا هو مسألة استهلاك المكملات الغذائية التي أثبتت الدراسات العلمية انتشار استهلاكها لدى النساء بنسبة 70 بالمائة اكثر مقارنة بالرجال.



وسيتم في اليوم الثاني تقييم مسار توزيع المكملات الغذائية التي توزع 50 بالمائة منها في الصيدليات الخاصة وهل تخضع للمراقبة ام لا واهمية المعايير العلمية في وصف المكملات الغذائية من قبل الاطباء وآخر التشريعات التي سنتها وزارة الصحة في الموضوع وهو سؤال موجه لممثل وزارة الصحة الذي سيحضر غدا للمؤتمر، حسب رئيس الجمعية.



وسيتناول المشاركون غدا، وفق محمد طاهر مرابط، في محور ثالث التكوين المستمر للاطباء في العالم وفي تونس واشكاليات والاقتراحات حوله فيما يتمثل المحور الرابع في تقديم الخارطة الجغرافية للاطباء العامين وطب العائلة في تونس وسيقع من خلالها رفع الاشكاليات الى ممثل وزارة الصحة.



يشار الى أن المنتدى يستهدف الاطباء العامين وطب العائلة والمقيمين من اطباء العائلة والباحثين ويرمي الى نشر آخر المستجدات العلمية في مجال طب العائلة وربط الصلة بين مهنيي الصحة والباحثين والفاعلين الصحيين.



يذكر أن الجمعية التونسية للطب العائلي تأسست سنة 2006.



