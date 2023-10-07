أيام قرطاج السينمائية 2023 : المخرج التشادي محمد صالح هارون رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة وأفلام التحريك

تم اختيار المخرج التشادي محمد صالح هارون رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة وأفلام التحريك في الدورة الرابعة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية التي ستقام من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023. وفق ما أعلنت هيئة التنظيم في بلاغ اليوم.

وذكّرت الهيئة بأن المخرج هارون سبق أن شارك بعدد من أفلامه ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية في مسابقات رسمية وأقسام موازية، حيث توج بالتانيت الفضي سنة 2006 عن فيلمه "دارات" وشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية بفيلمه ''حسين حبري: تراجيديا تشادية'' سنة 2016 .وشارك سنة 2018 بفليمه A Season in France" خارج المسابقة الرسمية.

وافتتحت أفلامه أيام قرطاج السينمائية في مناسبتين "الرجل الذي يصرخ" (2010) و"الروابط المقدسة" (2021).

ومحمد صالح هارون هو أول مخرج سينمائي تشادي وأحد أهم صناع الأفلام الأفارقة، درس السينما والصحافة بفرنسا، مقر إقامته منذ سنة 1982 وتولى سنة 2017 منصب وزير الثقافة ببلاده ليستقيل بعد سنة ويعود مجددا إلى الكتابة والإخراج.



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