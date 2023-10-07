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الملعب التونسي يتعاقد مع اللاعب محمد ريان السماعلي

Publié le Samedi 07 Octobre 2023 - 17:22 قراءة: 0 د, 11 ث
      
تعاقد الملعب التونسي مع اللاعب محمد ريان السماعلي لمدة 3 سنوات.
ويشغل اللاعب محمد ريان السماعلي صاحب الـ 19 عاما، خطة متوسط ميدان هجومي، وقد سبق له اللعب في فرنسا مع أجاكسيو و نادي باريس.


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