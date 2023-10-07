وزارة التجهيز تمدّد مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة انجاز مشروع الطريق السيارة تونس - جلمة الى 10 سنوات

مدّدت وزارة التجهيز مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس ـ جلمة الى 120 شهرا، اي عشر سنوات عوضا عن 5 سنوات، تبدأ من 13 افريل 2018.



وتشمل المرحلة الأولى من هذه المهمة، التي مدّدت الى 96 شهرا، بداية من 13 افريل 2018، بعد ان كانت حددت سابقا ب36 شهرا، لتنتهي عمليا بحلول 2026، إعداد الملفات المتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات ومتابعة إنجاز المشروع بكل مكوناته، وفق ما ورد في الامر عدد 596 الصادر عن وزارة التجهيز والإسكان بالرائد الرسمي عدد 115 الصادر يوم 6 أكتوبر 2023.





...



وحافظت الوزارة على مدة المرحلة الثانية لمهمة وحدة التصرف بعامين، 24 شهرا، والتي تكون بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى، وهي تتعلق بمراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان والقبول النهائي للأشغال وإعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.



واحدثت وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس ـ جلمة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 330 المؤرخ في 2 افريل 2018 الصادر في الرائد الرسمي عدد 28 يوم 6 افريل 2018.



وتتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع الطريق السيارة التي تصل تونس بجلمة، سيدي بوزيد، وسط غرب البلاد، خاصة في المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ كل مكونات المشروع وتامين المتابعة الإدارية والمالية لمختلف مراحل مكوناته الى جانب الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من طرف جميع الأطراف والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد الملفات الختامية لكل مكونات المشروع وعرضها على لجنة الصفقات للمصادقة.



وتشير البيانات الى انطلاق العمل على إنجاز الطريق السيارة تونس- جلمة منذ ديسمبر 2022 بكلفة 1710 مليون دينار على ان يتم استكمالها خلال النصف الأوّل من سنة 2026.



ويمثل مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة الجزء الاول من مخطط استراتيجي وطني يهدف الى إرساء شبكة طرقات سيارة تربط منطقة تونس الكبرى والوسط والجنوب الغربي بشبكة شمال - جنوب مرورا بولايات زغوان والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة على طول اجمالي قدره 386 كلم

ويمتد مشروع الطريق السيارة تونس – جلمة على طول 186 كلم. وينطلق من ولاية بن عروس وصولا الى ولاية سيدي بوزيد مرورا بولايتي زغوان والقيروان وينقسم انجازه الى 8 اقساط.

