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تونس ترفع قدرتها على تغطية الواردات الى 120 يوما مع نهاية الاسبوع الاول من اكتوبر 2023 ت

Publié le Samedi 07 Octobre 2023 - 12:19 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أنهت تونس الاسبوع الاول من شهر اكتوبر 2023 ، محققة ارتفاعا يناهز120 يوما على مستوى قدرتها على تغطية الواردات، بفضل احتياطيات العملة الاجنبية، مقارنة بمعطيات نفس الفترة من العام الماضي .

وكشف البنك المركزي التونسي، في معطيات وقتية نشرها أمس الجمعة على موقعه الالكتروني، ان الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت بالعملة المحلية قرابة 9ر26 مليار دينار وانها تتيح تغطية 120 يوما من واردات البلاد.

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وقدر المركزي التونسي ، احتياطات النقد الاجنبي، خلال نفس الفترة من العام الماضي بنحو 5ر23 مليار دينار والتي تغطي تقريبا 113 يوما من واردات البلاد.

وتاتي هذه اليبانات في ظل بلوغ سعر صرف اليورو الواحد ، يوم 6 اكتوبر 2023 ، مقابل الدينار قرابة 348ر3 دينار وسعر صرف الدولار الواحد مقابل الدينار مستوى 183ر3 دينار .


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