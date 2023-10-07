بطولة تيبورن للتنس - تاهل التونسي اسكندر المنصوري والبريطاني لوك جونسون الى نهائي مسابقة الزوجي

تاهل التونسي اسكندر المنصوري رفقة البريطاني لوك جونسون الى الدور النهائي لمسابقة الزوجي لبطولة تيبورن الامريكية للتنس التي تقام على ملاعب صلبة اثر فوزهما على الثنائي الامريكي جورج غولدوف والفريدو بيريز 2-1 في مباراة الدور نصف النهائي امس الجمعة.

وسيواجه المنصوري وجونسون في الدور النهائي مساء اليوم السبت الامريكي ويليام بلومبيرغ والفنزويلي لويس دافيد مارتينيز اللذين ازاحا في نصف النهائي الامريكيين باتريك كيبسون وايتان كوين 2-صفر.

وكان المنصوري وجونسون تفوقا في ربع النهائي على الفلبيني روبن غونزاليس والامريكي نيكولاس مورينو دي البوران 2-صفر وفي ثمن النهائي على البريطانيين جوهانوس مونداي ومارك وايتهاوس 2-صفر.





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