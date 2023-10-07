وزارة الفلاحة تعين محمد الحمامي على راس الادارة العامة لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري

اعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن تسمية، المهندس العام، محمد الحمامي، رئيسا مديرا عاما لوكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري.



وصدر قرار التعيين بالرائد الرسمي عدد 115 لسنة 2023 علما وان الوكالة أحدثت بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 على شكل منشأة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي و بالشخصية المعنوية.





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وتعتبر الوكالة تاجرا في علاقتها مع الغير وتخضع لأحكام التشريع التجاري عدا ما يتعلق منها بالتفليس و التسوية القضائية وتتولي إستغلال و تسيير و صيانة و تطوير موانئ الصيد البحري بما في ذلك المراسي و توابعها والتجهيزات التابعة لها

وتقوم الوكالة ، بالتصرف في الملك العمومي المينائي وممارسة الشرطة المينائية للصيد البحري الى جانب إسداء خدمات لوحدات الصيد البحري بمقابل.