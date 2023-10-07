Babnet

فريد بن جحا : الإطاحة بمروج مواد مخدرة وحجز 117 غراما من مخدر الكوكايين الخام

Publié le Samedi 07 Octobre 2023 - 10:28 قراءة: 0 د, 48 ث
      
نجحت القوات الأمنية بجهة المهدية، أمس الجمعة، في الإطاحة بأحد مروجي المواد المخدرة بمنطقة الجم صادرة في شأنه 14 برقية تفتيش، وفق ما أكده الناطق الرسمي بسام محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا في تصريح لصحفي "وات".

وأوضح بن جحا أن فريقا أمنيا، متكونا من وحدات تابعة لمركز الأمن الوطني بالجم ومركز النجدة بنفس المنطقة وفرقة النجدة بالمهدية، داهم منزل المروج وحجز 117 غراما من مخدر الكوكايين الخام ومبلغ مالي يتجاوز ال15 ألف دينار.

...

وأضاف المتحدث أن معلومات وردت على الوحدات الأمنية بالجم مفادها تعمد شخص، متورط في العديد من القضايا، استغلال منزله للاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها وتحوزه عليها.

وأكد بن جحا على أن عملية المداهمة والحجز تمت بعد التنسيق مع النيابة العمومية، مشيرا إلى أنه جرى عرض الموقوف على الناظم الآلي وتبين أنه محل عدد من مناشير التفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة، حيث تعلقت بالموقوف تهم من بينها إستهلاك مادة مخدرة، وبيع الخمر خلسة، والفرار من السجن، والسرقة والعنف الشديد والإعتداء بالفاحشة بالقوة على قاصر.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274596


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 07 أكتوبر 2023 | 22 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:22
17:56
15:25
12:14
06:19
04:53
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-19
26°-19
27°-19
27°-20
28°-20
  • Avoirs en devises
    26954,9

  • (6 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,34867 DT        1$ =3,18355 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 oct)   1337,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*