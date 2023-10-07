مسابقة رابطة أبطال أفريقيا للاندية للسيدات - القرعة يوم الاثنين المقبل

تجرى القرعة الخاصة بمسابقة رابطة أبطال أفريقيا للسيدات،" كوت ديفوار 2023" يوم الاثنين 09 أكتوبر الجاري في العاصمة الايفوارية أبيدجان.

ومن المقرر أن تقام النسخة الثالثة من مسابقة الأندية الأفريقية للسيدات في كوتديفوار في الفترة من 05 إلى 19 نوفمبر المقبل. وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مسابقة رابطة الأندية الافريقية للسيدات في منطقة غرب أفريقيا.



ويحمل فريق الجيش المغربي لقب بطل مسابقة رابطة أبطال أفريقيا للسيدات 2022 بعد فوزه على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في الرباط العام الماضي. وكان ماميلودي صنداونز الجنوب الافريقي فاز ببطولة النسخة الاولى في مصر عام 2021.



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وكانت الجمعية النسائية بسوسة شاركت في تصفيات المسابقة ضمن دورة خاصة باندية اتحاد شمال افريقيا ( ممثلة عن كرة القدم النسائية التونسية ) دون ان تتوفق في التاهل للمرحلة النهائية .

وستشارك في مسابقة أبطال أفريقيا للسيدات "كوت ديفوار 2023 " اندية سيدات الجيش الملكي - المغرب (حامل اللقب) ونادي الدار البيضاء – المغرب (ممثل عن اتحاد شمال افريقيا) وأتليتيكو أبيدجان – كوت ديفوار (المضيف) وجمعية ماندي – مالي و أمبيم داركوا – غانا و جي كيه تي كوينز – أوغندا ( وماميلودي صنداونز - جنوب أفريقيا و هوراكانيس - غينيا الاستوائية

