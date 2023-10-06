وفد من لجنة الدفاع والأمن البرلمانية يؤدي زيارات ميدانية إلى محيط عدد من المؤسسات التربوية بتونس الكبرى

أدّى وفد عن لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، سلسلة من الزيارات الميدانية إلى محيط عدد من المؤسسات التربوية بمختلف جهات تونس الكبرى.



وتندرج هذه الزيارات، وفق بلاغ أصدره البرلمان، في إطار الاختصاصات الرّقابية للجنة، بهدف الاطلاع على المجهودات الوطنية المبذولة من قبل المصالح المختصّة بوزارة الدّاخلية في تأمين هذه المؤسسات وحمايتها، وتقديم بعض المقترحات والتوصيات.





...



واستمع أعضاء اللجنة خلال هذه الزيارات، الى كلّ الأطراف المتداخلة على غرار السّلط المحلّية والجهوية والقوات الأمنية والإطار التربوي والأولياء والتلاميذ، الذين أثاروا جملة من المسائل تعلّقت أساسا بأهمية مزيد دعم المجهود الأمني أمام المؤسسات التربوية، خاصّة في أوقات دخول التلاميذ وخروجهم.



كما دعوا إلى مزيد الدّعم اللوجستي والمادّي للقوات الأمنية، حتى تتمكّن من الحضور بصفة قارة أمام المؤسسات التربوية، وبالتالي الحدّ من مظاهر الجريمة وردع المنحرفين من الاقتراب من محيط المؤسسات المعنية.



وأشاد النواب بتحسّن مؤشرات زمن الاستجابة والتدخل الأمني الفوري، واحتياطات السّلامة المرورية في هذه الفترة، مقارنة بنفس الفترة من السنوات الدراسية المنقضية، مؤكدين ضرورة التنسيق والعمل التّشاركي بين السّلط المحلّية والمؤسسة التربوية، فيما يتعلّق بالجانب البيئي لمحيط هذه المؤسسات وصيانة أسوارها الخارجية، وأهمية التسريع بمعالجة إشكالية المباني المهجورة المتاخمة للفضاءات التربوية، والتي تمثل خطرا على سلامة التلاميذ.



وأكّد أعضاء اللجنة، على ضوء ما تمّت معاينته أثناء هذه الزيارة، أنّه سيتمّ تضمين نتائج أعمال اللجنة والتوصيات والمقترحات المنبثقة عنها، في تقرير سيتمّ إعداده في الغرض، ورفعه إلى مكتب المجلس بغاية توجيهه إلى أعضاء الحكومة المعنيين.