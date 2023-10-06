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 الكشف عن وفاق إجرامي مختص في تهريب السيارات الأجنبية وتفكيكها وبيعها

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 22:35 قراءة: 1 د, 15 ث
      
تمكنت السلطات الأمنية من الكشف عن وفاق إجرامي مختص في تهريب السيارات الأجنبية وتفكيكها والتفريط فيها بالبيع، بعد مداهمة محل سكنى تابع لذي الشبهة الرئيسي، وضبطه رفقة ثلاثة أشخاص بصدد تفكيك سيارة ذات ترقيم منجمي أجنبي، وفسخ رقم هيكلها بواسطة آلة قص.

وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأن المداهمة تمت بعد التنسيق مع النيابة العمومية والحصول على الأذون الكتابية اللازمة، وبعد عمليات الرصد بناء على توفر معلومات مؤكدة، مفادها تعمد مجموعة من أصحاب محلات بيع قطع غيار مستعملة بجهة أريانة، اقتناء السيارات الأجنبية المهربة وإخفاءها ثم تفكيكها والتفريط فيها بالبيع في شكل قطع غيار، بعد طمس معالمها بفسخ أرقام هياكلها.

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وأوضحت أنه بالتحري مع المشتبه فيه الرئيسي، اعترف باقتناء العربة من أجنبي يحمل جنسية إحدى الدول المجاورة، وتعمد رفقة ثلاثة أشخاص عاملين معه بمستودعه تفكيكها وطمس رقم هيكلها، وقد تم حجز جميع القطع التابعة للسيارة، وتأمينها لدى قابض الديوانة ببن عروس.

وأوردت الإدارة العامة للأمن الوطني، أنه تم بعد عملية تفتيش بتوابع المحل، العثور على مجموعة هامة من قطع الغيار التابعة لسيارات فاخرة. كما تم حجز مجموعة كبيرة من مفاتيح تشغيل لسيارات، ومبلغ مالي قدره 17 ألف دينار (تم تأمينه بالخزينة العامة).

وأضافت أنه تم تسخير كل من مصالح الشرطة الفنية والعلمية، لإعداد ملف فني في الغرض، ومصالح إدارة النقل البري للتثبت من الأرقام التسلسلية للمحركات المعروضة بالمستودعات، وحجز سيارتين يستغلهما المعني، قصد عرضها على المعاينات الفنية للتثبت من وضعيتهما.

وأكدت أنه باستشارة النيابة العمومية ومدّها بحيثيات الموضوع، أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف وحجز كل قطع الغيار الموجودة بالمستودعات حجزا صوريا والأبحاث متواصلة.


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