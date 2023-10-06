الجامعة التونسية لكرة القدم تدعم ملف ترشح المملكة العربية السعودية لتنظيم كأس العالم 2034

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة "دعمها المطلق" لملف ترشح المملكة العربية السعودية لتنظيم نهائيات كأس العالم لسنة 2034 .واكدت الجامعة انها مؤمنة بقدرة المملكة العربية السعودية على تنظيم الكأس العالمية بنجاح وتميز، وعلى تمثيل البلدان العربية كأحسن تمثيل والمساهمة في إشعاعها عالميا ..