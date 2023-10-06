Babnet

الجامعة التونسية لكرة القدم تدعم ملف ترشح المملكة العربية السعودية لتنظيم كأس العالم 2034

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 18:52 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة "دعمها المطلق" لملف ترشح المملكة العربية السعودية لتنظيم نهائيات كأس العالم لسنة 2034 .
أخبار ذات صلة:
"تونس تدعم ترشح المملكة العربية السعودية لاحتضان كاس العالم 2034 لكرة القدم" (وزير الشباب و الرياضة)...

واكدت الجامعة انها مؤمنة بقدرة المملكة العربية السعودية على تنظيم الكأس العالمية بنجاح وتميز، وعلى تمثيل البلدان العربية كأحسن تمثيل والمساهمة في إشعاعها عالميا ..


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274577


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 06 أكتوبر 2023 | 21 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:24
17:58
15:25
12:14
06:18
04:52
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet27°
24° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-20
26°-19
26°-19
27°-19
28°-20
  • Avoirs en devises
    26954,9

  • (6 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,34867 DT        1$ =3,18355 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 oct)   1337,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*