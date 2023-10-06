الجامعة التونسية لكرة القدم تدعم ملف ترشح المملكة العربية السعودية لتنظيم كأس العالم 2034
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الجمعة 06 أكتوبر 2023 | 21 ربيع الأول 1445
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