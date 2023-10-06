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اريانة - انطلاق أشغال تهيئة ملعب حي النصر بكلفة 365 ألف دينار

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 17:06 قراءة: 0 د, 35 ث
      
انطلقت خلال الأسبوع الجاري أشغال تهيئة ملعب حي النصر الذي تنجزه بلدية أريانة. ويتضمن المشروع إنجاز ملعب لكرة السلة وملعب للكرة الحديدية إضافة إلى أشغال الإنارة. وتناهز كلفة الأشغال التي ستمتد على ثلاثة أشهر 365 ألف دينار.

وتندرج أشغال ملعب حي النصر في إطار الاستراتيجية التي رسمتها بلدية أريانة للعناية بالمنشآت الرياضة بالجهة وتعهدها بالصيانة بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة. وقد شملت التدخلات الى حد الآن قاعة أمير بالمنزه السابع وملعب مختار بن رمضان الذي انتهت أشغال تهيئته خلال الأسبوع الجاري إضافة إلى قاعة عزيز تاج وملعب فرحات حشاد وقاعة فرحات حشاد وملاعب التنس بملعب الحي برياض الاندلس وملاعب الحي الشعبي وبرج التركي وأريانة العليا.


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