رابطة ابطال افريقيا - الترجي والنجم في حوار مباشر للمرة الرابعة ضمن دور المجموعات

للمرة الرابعة تضع عملية قرعة دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم الترجي الرياضي والنجم الساحلي ضمن نفس المجموعة بعد سنوات 2005 و2012 و2022.



وكانت عملية قرعة مرحلة المجموعات الخاصة بنسخة 2023 التي جرت اليوم الجمعة بمدينة جوهانسبورغ وضعت الترجي الرياضي والنجم الساحلي في المجموعة الثالثة الى جانب بيترو اتلتيكو الانغولي والهلال السوداني.





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وبالعودة الى حصيلة المباريات بين الفريقين في أمجد المسابقات القارية للاندية، تميل الكفة بشكل واضح لفائدة الترجي الرياضي الذي حقق 5 انتصارات مقابل 3 تعادلات.



وتعود بداية المواجهات بين الفريقين الى سنة 2005 عندما حسم التعادل مباراتي الذهاب في سوسة (صفر-صفر) والاياب في رادس (1-1) ليتجدد الموعد بين غريمي كرة القدم التونسية في نسخة 2012 وآلت الافضلية للترجي الرياضي الذي فاز ذهابا في رادس 1-صفر قبل ان يكرر انتصاره ايابا في سوسة 2-صفر في مباراة توقفت بسبب اعمال الشغب.

والتقى فريقا باب سويقة وجوهرة الساحل مجددا ضمن دور المجموعات في نسخة 2022 ذهابا وايابا في رادس بسبب عدم تاهيل الملعب الاولمبي بسوسة. وانتهى الفصل الاول من الحوار بالتعادل السلبي غير ان الترجي الرياضي كسب الموقعة الثانية بثنائية نظيفة.

كما يتضمن سجل المقابلات بين الفريقين في رابطة ابطال افريقيا مواجهة اخرى في اطار الدور ربع النهائي من نسخة 2018 وعادت الكلمة الاخيرة للترجي الرياضي ذهابا في رادس 2-1 وايابا في سوسة 1-صفر.