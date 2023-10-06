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قرعة كاس الاتحاد الافريقي: النادي الافريقي في مجموعة دريمس الغاني وريفر النيجيري ولوبيتو الانغولي

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 13:51 قراءة: 0 د, 29 ث
      
وضعت عملية سحب القرعة الخاصة بدور المجموعات لكاس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم التي جرت اليوم الجمعة بالقاهرة النادي الافريقي في المجموعة الثالثة الى جانب اندية ريفرز يونايتد النيجيري ودريمز الغاني ودو لوبيتو الانغولي



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وفي ما يلي نتائج سحب القرعة
المجموعة الاولى / اتحاد العاصمة الجزائري وفيوتشر المصري وسوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي
المجموعة الثانية / الزمالك المصري وساغرادا الانغولي واكاديمية سوار الغيني وابو سليم الليبي
المجموعة الثالثة / ريفرز النيجيري والنادي الافريقي ودريمز الغاني ودو لوبيتو الانغولي
المجموعة الرابعة / نهضة بركان المغربي وديابل الكونغولي والملعب المالي وسيخوخون الجنوب افريقي






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