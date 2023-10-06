بنزرت: انجاز مخبر لتحويل المبيدات العضوية والنباتات الطبية والعطرية بخلية الارشاد الفلاحي بغزالة

تم اليوم افتتاح مخبر لتحويل المبيدات العضوية والنباتات الطبية والعطرية بفضاء خلية الارشاد الفلاحي بغزالة، بولاية بنزرت في موكب انتظم بالمناسبة، بحضور مختلف الأطراف المنظمة.



وقالت معتمدة غزالة ابتسام حمري، ان هذا المخبر يندرج في اطار مشروع "سمارت اقري"، الذي تنجزه جمعية "حماية البيئة والتنمية المستدامة" ببنزرت، بتمويل من الاتحاد العالمي لصون الطبيعة، ضمن برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني، وتم للغرض امضاء اتفاقية شراكة بين الجمعية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لانجازه بفضاء خلية الارشاد الفلاحي بغزالة .





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وأضافت ان المخبر يهدف الى حماية المنظومات البيئية، التي أصبحت مهددة جراء الاستعمال المفرط للأدوية الكيميائية، عبر التقليص من الاستعمال المفرط للأدوية والمبيدات الحشرية من قبل الفلاحين، التي تقع أراضيهم الفلاحية ومستغلاتهم بالقرب من سد جومين ووادي جومين وصولا الى بحيرة اشكل، وأيضا الفلاحين الناشطين بمنطقة قصة الباي المحاذية للغابة التي تمثل محمية صيد بري والبحيرة الجبلية المتاخمة



يشار الى ان مخبر تحويل المبيدات العضوية والنباتات الطبية والعطرية، يعتبر المرحلة الثالثة من مشروع متكامل انجز من قبل الجمعية بالشراكة مع مصالح المندوبية وبدعم من السلط الجهوية والمحلية، حيث سبقه انجاز مركز معلومات ومنبت لزراعة النباتات الطبية والعطرية والنباتات البدائل للأدوية بفضاء خلية الارشاد الفلاحي بغزالة.