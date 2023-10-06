Babnet

تطاوين: المصادقة على مثالي التهيئة العمرانية لمدينتي رمادة وبئر ثلاثين

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 18:07 قراءة: 0 د, 58 ث
      
تمت خلال جلسة عمل انعقدت، مساء امس الخميس بمقر ولاية تطاوين باشراف والي الجهة حافظ الفيتوري، المصادقة على مثالي التهيئة العمرانية لمدينتي رمادة وبئر ثلاثين، فيما تم ارجاء المصادقة على مثالي التهيئة العمرانية لمدينتي بني مهيرة والبئر الاحمر.

وانطلقت مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة رمادة، من مصادقة اللجنة الوطنية لحصر التجمعات السكنية اواخر سنة 2017، تلتها فترة الاستقصاء العمومي سنة 2022، لتصبح المساحة الجملية للتوسع العمراني في مثال التهيئة العمرانية لمدينة رمادة، الذي لم تسجل بخصوصه البلدية اية معارضة، 350 هكتارا، بعد ان كانت في حدود 224 هكتارا منذ سنة 1999

...

وبالنسبة لمثال التهيئة العمرانية لمدينة بئر ثلاثين، الواقعة على الطريق رقم 19 الرابطة بين مدينتي تطاوين ورمادة، فقد اتسعت مساحته العمرانية الى 42,50 هكتارا بعد ان كانت في حدود39,66 هكتارا منذ سنة 1995

وافاد المدير الجهوي للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية رضوان حسين صحفي "وات" بان تاجيل المصادقة على مثالي التهيئة العمرانية لمدينتي بني مهيرة والبئر الاحمر، لمزيد الاخذ بمقترحات الاطراف المعنية وعرضهما للمصادقة في وقت لاحق.

واشار الى ان التوسع العمراني السريع في مختلف المدن يفوق نسقه مجالات التوسع التي حددتها امثلة التهيئة الترابية، ما يتسبب في تفاقم معضلة البناء الفوضوي، واحتلال مجاري الاودية وحافتيها وما يخلقه من مخاطر على المساكن والمتساكنين.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274547


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 06 أكتوبر 2023 | 21 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:24
17:58
15:25
12:14
06:18
04:52
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet27°
24° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-20
26°-19
26°-19
27°-19
28°-20
  • Avoirs en devises
    26954,9

  • (6 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,34867 DT        1$ =3,18355 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 oct)   1337,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*