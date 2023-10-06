تطاوين: المصادقة على مثالي التهيئة العمرانية لمدينتي رمادة وبئر ثلاثين

تمت خلال جلسة عمل انعقدت، مساء امس الخميس بمقر ولاية تطاوين باشراف والي الجهة حافظ الفيتوري، المصادقة على مثالي التهيئة العمرانية لمدينتي رمادة وبئر ثلاثين، فيما تم ارجاء المصادقة على مثالي التهيئة العمرانية لمدينتي بني مهيرة والبئر الاحمر.



وانطلقت مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة رمادة، من مصادقة اللجنة الوطنية لحصر التجمعات السكنية اواخر سنة 2017، تلتها فترة الاستقصاء العمومي سنة 2022، لتصبح المساحة الجملية للتوسع العمراني في مثال التهيئة العمرانية لمدينة رمادة، الذي لم تسجل بخصوصه البلدية اية معارضة، 350 هكتارا، بعد ان كانت في حدود 224 هكتارا منذ سنة 1999





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وبالنسبة لمثال التهيئة العمرانية لمدينة بئر ثلاثين، الواقعة على الطريق رقم 19 الرابطة بين مدينتي تطاوين ورمادة، فقد اتسعت مساحته العمرانية الى 42,50 هكتارا بعد ان كانت في حدود39,66 هكتارا منذ سنة 1995



وافاد المدير الجهوي للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية رضوان حسين صحفي "وات" بان تاجيل المصادقة على مثالي التهيئة العمرانية لمدينتي بني مهيرة والبئر الاحمر، لمزيد الاخذ بمقترحات الاطراف المعنية وعرضهما للمصادقة في وقت لاحق.



واشار الى ان التوسع العمراني السريع في مختلف المدن يفوق نسقه مجالات التوسع التي حددتها امثلة التهيئة الترابية، ما يتسبب في تفاقم معضلة البناء الفوضوي، واحتلال مجاري الاودية وحافتيها وما يخلقه من مخاطر على المساكن والمتساكنين.