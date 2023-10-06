تاجيل الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الرياضي القرطاجني

اعلنت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي القرطاجني عن تاجيل الجسلة العامة الانتخابية للمدة النيابية (2023-2025 ) الى موعد لاحق .

وقال بلاغ لهيئة النادي اليوم انه " سيتم الاعلان عن الموعد الجديد في الايام القادمة "

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