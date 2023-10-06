سليانة: استفادة 08 مسنين من برنامج الإيداع العائلي وقريبا عرض 20 ملفا على لجنة الشؤون الإجتماعية

بلغ عدد المستفيدين ببرنامج الإيداع العائلي بولاية سليانة، 5 مسنين، مودعين لدى عائلات في وسطهم الطبيعي بمعتمديات قعفور وبوعرادة ومكثر وسليانة المدينة، وفق المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عائدة بن نصر



وأضافت بن نصر في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن العائلة الكافلة تتمتع شهريا بمنحة قيمتها 300 دينار، لافتة إلى أن 20 ملفا سيتم عرضه قريبا على لجنة الشؤون الإجتماعية بمقر الولاية ليتنفع عدد آخر من المسنين من هذا البرنامج





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وبينت أن برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ يتمثل في التّكفل بمسنّين فاقدين للسّند العائلي من قِبَل أُسر بديلة، بهدف تثبيت كبار السن في محيطهم الطبيعي عبر توفير وسط عائلي بديل والحفاظ على توازنهم النفسي والعاطفي بما يضمن الاستقرار النفسي والعقلي لكبار السنّ بالإضافة إلى سلامتهم الصحيّة والبدنيّة.



وقالت بن نصر إن فريقا متنقلا من جمعية "متطوعون" بمعتمدية بوعرادة، ينتقلون بصفة دورية إلى مقر إقامة 20 مسنا لتقديم جملة من الخدمات الصحية أو الإجتماعية وتقريبها، وأشارت إلى أن طاقة استيعاب مركبات الطفولة بالولاية والبالغ عددها 05 مركبات بمعتمديات قعفور والروحية وبرقو وسليانة وبوعرادة، تقدر ب410 اطفال، يتمتعون بخدمات الإعاشة اليومية (بقيمة جملية تقدر ب246 ألف دينار)، ولوازم العودة المدرسية والاكساء، فضلا عن منحة لباس العيد سنويا