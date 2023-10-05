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رئيس الجمهورية: على السفارات والقنصليات تحمّل مسؤولياتها كاملة في تمثيل تونس أحسن تمثيل والدفاع عن مصالحها

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 22:59 قراءة: 0 د, 32 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج، نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية والقنصلية في أقرب الآجال، وإلى ضرورة أن تتحمل السفارات والقنصليات مسؤولياتها كاملة في تمثيل تونس أحسن تمثيل والدفاع عن مصالحها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في الخارج.

...

كما تناول اللقاء علاقات بلادنا مع محيطها الإقليمي والدولي حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن تونس تتمسك بسيادتها ولن ترضخ لأي ضغط لأن سيادة الدولة فوق كل اعتبار، كما لن تتعامل إلا الندّ للندّ مع الشركاء في إطار الاحترام المتبادل.


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