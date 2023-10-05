رئيس الدولة يوكد في لقائه مع رئيس الحكومة ضرورة تطهير الإدارة ممن تم انتدابهم خارج الأطر القانونية

أكّد رئيس الجمهورية، خلال لقائه اليوم الخميس بقصر قرطاج، مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ضرورة أن تقوم اللجان المكلفة بالتدقيق الشامل في عمليات الانتداب والإدماج، التي تم إحداثها مؤخرا، بأعمالها في أقرب الأوقات "لتطهير الإدارة من الذين تم انتدابهم خارج الأطر القانونية".

معتبرا أن "الحرب التي تخوضها البلاد اليوم ضد الفساد هي حرب بلا هوادة"، لأن الشعب التونسي مصرّ على محاسبة الفاسدين والمفسدين وعلى تطهير البلاد، كما عبّر عن ذلك في عديد المناسبات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.



كما أطلع رئيس الحكومة رئيس الجمهورية، على نتائج زيارته إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام، حيث أثنى رئيس الدولة، على هذه الزيارة التي وصفها ب "الناجحة بكل المقاييس"، والتي تعكس عمق العلاقات بين أبناء الشعب الواحد في تونس والجزائر، والإرادة الثابتة والمشتركة لمزيد تطويرها والارتقاء بها، "باعتبار أن مستقبل البلدين لا يمكن إلا أن يكون واحدا كما كان تاريخهما وكما هي آمالهما".



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وتطرّق اللقاء أيضا، إلى العمل الحكومي في الأيام القليلة القادمة، وخاصة المجالس الوزارية المضيقة التي سيتم خلالها النظر في مشروع قانون المالية والميزانية للسنة القادمة، قبل انعقاد مجلس الوزراء، للتداول فيهما وعرضهما إثر ذلك على مجلس نواب الشعب.



يشار الى أن رئيس الحكومة، كان قد شارك على رأس وفد حكومي هام، في أشغال الدورة الثانية والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، المنعقدة يومي 3 و 4 اكتوبر الجاري بالعاصمة الجزائرية الجزائر.

وتطرّق اللقاء أيضا، إلى العمل الحكومي في الأيام القليلة القادمة، وخاصة المجالس الوزارية المضيقة التي سيتم خلالها النظر في مشروع قانون المالية والميزانية للسنة القادمة، قبل انعقاد مجلس الوزراء، للتداول فيهما وعرضهما إثر ذلك على مجلس نواب الشعب.يشار الى أن رئيس الحكومة، كان قد شارك على رأس وفد حكومي هام، في أشغال الدورة الثانية والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، المنعقدة يومي 3 و 4 اكتوبر الجاري بالعاصمة الجزائرية الجزائر.