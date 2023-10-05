الخارجية :" مبلغ 60 مليون اورو الذي يقول الجانب الاوروبي انه صرفه لتونس لا يمت بصلة بمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة بين الطرفين في جويلية 2023"

بينت وزارة الشون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها مساء اليوم الخميس تلقت وكالة تونس افريقيا للانباء نسخة منه "انه على إثر اقدام الجانب الأوروبي للمرة الثانية وفي مخالفة للأعراف الجاري بها العمل، على نشر وثائق عمل رسمية تونسية تتعلٌّق بصرف مبلغ 60 مليون أورو لفائدة تونس، فان الوزارة "يهمها "ّ توضيح ما يلي:



- يتعلق مبلغ 60 مليون أورو المذكور ببرنامج "مساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كوفيد 19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي" بعنوان سنة 2021 ولا يمت بصلة بمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّعة بقرطاج في 16 جويلية 2023.





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- تتسم مختلف المراسلات الرسمية التي تم نشرها في الغرض من قبل المصادر الأوروبية بعدم الوضوح والتناقض وهو ما قد يؤدي إلى مغالطة الرأي العام.

- تظل تونس متمسّكة بتعهّداتها المنبثقة عن شراكتها الاستراتيجية مع الاتّحاد الأوروبي وبروح الشراكة المثمرة والندية بين الطرفين وذلك في إطار الاحترام المتبادل الذّي ميّز توقيع مذكّرة التفاهم المذكورة.

