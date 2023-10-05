المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية آرينا سابالينكا تبلغ الدور ربع النهائي لبطولة بكين للتنس للماسترز

تأهلت البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا الى الدور ربع النهائي لبطولة بكين للماسترز ذات الـ 1000 نقطة اثر تغلبها اليوم الخميس على الايطالية جاسمين باوليني المصنفة 36 عالميا بمجموعتين دون رد، تفاصيلها 6-4 و 7-6.



وستواجه آرينا سابالينكا غدا الجمعة الكازاخستاية الينا ريباكينا المصنفة الخامسة عالميا التي بلغت بدورها الدور ربع نهائي بتغلبها على الروسية ميرا أندريفا المصنفة 60 عالميا بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 2-6 و 6 -4 و 6-1.





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