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خدمة الدين تزيد بنسبة 19،6 بالمائة موفى سبتمبر 2023

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 19:01 قراءة: 0 د, 34 ث
      
سجلت خدمة الدين ارتفاعا بنسبة 19،6 بالمائة لتبلغ 7،6 مليار دينار، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق مؤشرات نقدية ومالية نشرها البنك المركزي التونسي، الخميس.
 
وتطوّرت احتياطات تونس من العملة الصعبة بنسبة 13،5 بالمائة لتقدر ب26،4 مليار دينار، ما يعادل 118 يوم توريد، حاليا، مقابل 23،2 مليار دينار، ما يعادل 106 أيّام توريد، بتاريخ 4 أكتوبر 2022.
 
...

وأرجع البنك المركزي هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع العائدات السياحية بنسبة 41،7 بالمائة لتبلغ 5،8 مليار دينار، حاليا، مقابل 4،1 مليار دينار في موفى سبتمبر 2022. 

كما يعزى هذا التطوّر إلى ارتفاع مداخيل العمل بنسبة 4،8 بالمائة لتتجاوز 7،6 مليار دينار يوم 30 سبتمبر 2023.


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