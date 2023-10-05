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القصرين: إختتام مشروع "رأس مالك في دارك" بمعتمدية ماجل بلعباس

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 19:26 قراءة: 0 د, 51 ث
      
إختتمت، اليوم الخميس، جمعيّة "العمل ضدّ الإقصاء والتّهميش" (FACE Tunisie )، مشروعها التّنموي المحلّي حول التمكين الإقتصادي للنساء، الذي يحمل شعار "رأس مالك في دارك"، وذلك في مقر معتمدية ماجل بلعباس من ولاية القصرين .

وأوضحت رئيسة الجمعية زهرة بن نصر في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أكثر من 77 إمرأة بمعتمدية ماجل بلعباس في ولاية القصرين تمت مرافقتهن وتكوينهن في مجال تثمين نبتة الحلفاء المشتهرة بها الجهة، وتقطير وتثمين النباتات الطبية والعطرية، وفي مجال التثقيف المالي وبعث المشاريع في سبيل تشجيعهن على بعث أنشطة اقتصاديّة ومشاريع مربحة لتحسين ظروفهنّ الماليّة والاجتماعيّة والمساهمة في التنمية المحليّة وتحقيق الذات وتحسين الدخل .

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وبينت بن نصر أن مشروع "رأس مالك في دارك " انطلق سنة 2021 وشمل قرابة 9 جهات، وتم اليوم الخميس اختتامه بالقصرين وهو يسعى لتأمين نقل الخبرات والمعارف الفنيّة بين الأجيال خاصّة في مجال الحرف التقليديّة والتراثيّة المهدّدة بالاندثار.

يشار الى أنه ستتم مرافقة النسوة المستفيدات من مشروع "رأس مالك في دارك " وتحسين جودة منتوجاتهن وربط الصّلة بينهم وبين هياكل التّمويل لضمان بعث مشاريعهن وديمومتها.


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