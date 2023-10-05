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نسبة التضخم تتراجع إلى مستوى 9 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2023

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 17:55 قراءة: 0 د, 10 ث
      
تراجعت نسبة التضخم في شهر سبتمبر إلى مستوى 9 بالمائة مقابل 9،3 بالمائة خلال أوت 2023، وفق ما أظهرته النشرية الخاصّة بمؤشر أسعار الإستهلاك العائلي لشهر سبتمبر 2023 للمعهد الوطني للإحصاء.
يتبع



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