نسبة التضخم تتراجع إلى مستوى 9 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2023

تراجعت نسبة التضخم في شهر سبتمبر إلى مستوى 9 بالمائة مقابل 9،3 بالمائة خلال أوت 2023، وفق ما أظهرته النشرية الخاصّة بمؤشر أسعار الإستهلاك العائلي لشهر سبتمبر 2023 للمعهد الوطني للإحصاء.

يتبع





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