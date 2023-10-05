نسبة التضخم تتراجع إلى مستوى 9 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2023
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الخميس 05 أكتوبر 2023 | 20 ربيع الأول 1445
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