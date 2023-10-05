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توقيع اتفاقية عمل بين وزارة التعليم العالي ومنظمة العمل الدولية متعلقة بنشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 17:02 قراءة: 0 د, 48 ث
      
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة العمل الدولية، أمس الأربعاء، اتفاقية عمل مع منظمة العمل الدولية تتعلق بنشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة، بحسب بيان صادر اليوم عن الوزارة.

وحضر في مراسم التوقيع المدير العام للتجديد الجامعي أحمد بن الشيخ العربي، والمديرة المكلفة بمكتب منظمة العمل الدولية ببلدان المغرب العربي، وممثل مكتب منظمة العمل الدولية لتونس وليبيا، وإطارات من الوزارة.

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وتهدف الاتفاقية إلى اعتماد برنامج "تعرف إلى عالم الأعمال" وهو برنامج تم إعداده من قبل منظمة العمل الدولية ويعتمد في أكثر من 55 دولة بلغات مختلفة.

ويرمي هذا البرنامج أساسا إلى تنمية الوعي والثقافة بالمؤسسات والعمل الحر كخيار مهني للطلبة وتطوير نظرة إيجابية لدى الطلبة للمؤسسات والعمل الحر وتوفير المعرفة والخبرات الضرورية المتعلقة بإحداث مؤسسات صغرى خاصة وكيفية إدارتها.

كما يهدف إلى تطوير المهارات والميزات الريادية وكفاءات المبادرة لدى الطلبة وإعدادهم لسوق الشغل.

ويعتمد البرنامج المعني على ورشات تكوين مكوّنين ومنهجية لتطوير كفاءاتهم وآليات متابعة وتقييم لضمان جودة التطبيق كما يمكن تكييف محتواه بما يتناسب مع البيئة والاحتياجات المحلية.


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