انعقاد أول مكتب لمجلس نواب الشعب للدورة العادية الثانية

انعقد اليوم الخميس أول اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب للدورة العادية الثانية ، باشراف رئيس المجلس ابراهيم بودربالة



ونظر المكتب،وفق بلاغ صادر عن البرلمان ، في مقترح قانون يتعلّق بإحداث المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره (عدد 2023/24).





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وقرّر بعد التداول إرجاء النظر في مقترح هذا القانون، وذلك في ضوء الملاحظات الشكلية والجوهرية التي أثارها مكتب المجلس.



كما قرر المكتب الموافقة على طلب صادر عن رئيسة لجنة الحقوق والحريات يتعلّق بالتمديد في أجل إعداد تقرير اللجنة حول تقرير نشاط الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 2018-2021





وتداول المكتب اثر ذلك بخصوص مجموعة من الأسئلة الكتابية المقدّمة من قبل عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وعددها 39 سؤالا. وقرّر إحالة جلّها الى أعضاء الحكومة المعنيين.



ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتعلّق بالنشاط الدولي للمجلس، واطلع في هذا الإطار على تقرير حول تمثيل مجلس نواب الشعب في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي انعقدت في العراق يوم 20 سبتمبر 2023، وأذن بنشره بالموقع الرسمي للمجلس عملا بأحكام الفصل 138 من النظام الداخلي.





