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أريانة: القبول الوقتي لأشغال مشروع بناء وتجهيز قسم طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بالتضامن

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 21:01 قراءة: 0 د, 52 ث
      
انتهت أشغال مشروع بناء وتجهيز قسم طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بمعتمدية التضامن، وتم القبول الوقتي للمشروع مع تسجيل بعض التحسينات التي يجب إنجازها في اجل لا يتجاوز 3 أيام ليتم القبول النهائي لهذا المشروع.
وقد سجّل إنجاز المشروع تأخرا كبيرا فاق السنة، إذ كان من المفترض أن يتم استكماله خلال موفى شهر أوت 2022 بعد أن بلغت نسبة تقدم الأشغال 85% خلال نهاية شهر جويلية 2022.
وتقدر كلفة المشروع بـ235 ألف دينار، وهو يندرج ضمن مشاريع برنامج التنمية المندمجة بولاية أريانة، الذي دخل حيز التنفيذ بموجب عقد برنامج بين كل من رئاسة الحكومة ووالي أريانة بوصفه رئيس المجلس الجهوي، ويغطي الفترة الزمنية بين 2018 و2023 بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وتقدّر ميزانية البرنامج بـ10 ملايين دينار تخصص 30 بالمائة منها، أي 3 ملايين دينار، للمشاريع الفردية المنتجة ومنها إحداث مؤسسات صغرى ومتوسطة، وإحداث مشاريع مهن صغرى، في حين تخصص 65 بالمائة، أي 6.5 ملايين دينار، للعناصر الجماعية ومنها التكوين والبنية الأساسية المنتجة، والبنية الأساسية، وتصريف مياه الأمطار، والتنوير العمومي والتجهيزات الجماعية ،و5 بالمائة، أي 0.5 مليون دينار، للدراسات والتسيير الاحتياطي.


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