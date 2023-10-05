سوسة: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تضبط استعداداتها تحسّبا لأي طارئ مفاجئ

شدّد أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سوسة، خلال اجتماعهم، اليوم الخميس، بمقر الولاية، على ضرورة استكمال تحيين المعطيات المتعلقة بالتجهيزات والامكانيات المتوفرة لدى كافة الأطراف المتدخلة ووضعها على ذمة اللجنة وذلك تحسبا لاي طارئ مفاجئ.



وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة، في هذا السياق، أنّه تم تحيين المخطّط الخصوصي الازرق الخاص بالفيضانات، مشيرا الى انه تمت برمجة عملية بيضاء خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري للوقوف على مدى استعداد جميع الاطراف المتدخلة.

ودعا، في ذات الإطار، المكلفين بتسيير بلديات الجهة الى مد الادارة الجهوية للحماية المدنية بقائمات بيانية في البنايات المتداعية للسقوط حتى تكون الوقاية استباقية وبالسرعة المطلوبة.



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وأفاد كل من رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي سهلول ورئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة بأن المصالح المختصة بالمستشفيين أعدّت مخطّطا أبيض للعناية بالمتضررين المحتملين في صورة وقوع مخاطر وحوادث أو كوارث طبيعية محتملة، مؤكدين أن هذا المخطّط يعتبر امتدادا للمخطط الاحمر الذي أعدته مصالح الحماية المدنية بالجهة.

وشدّد والي الجهة، نبيل الفرجاني، من جهته، على ضرورة أن تتحمل كل الأطراف المتدخلة مسؤولياتها وان تقوم بالادوار المناطة بعهدتها، مؤكدا على ضرورة الرفع من الجاهزية والتوقي المسبق والاستعداد الجيّد للتوقّي من حدوث الكوارث الطبيعية وسرعة مجابهتها.

هذا وقد تم الاتفاق، خلال الجلسة، على تكوين مجموعة مغلقة على إحدى التطبيقات تضم كل الاطراف المتداخلة في مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة حتى يكون التنسيق متكاملا وعلى أحسن وجه.

