Babnet

سوسة: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تضبط استعداداتها تحسّبا لأي طارئ مفاجئ

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 19:05 قراءة: 1 د, 6 ث
      
شدّد أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سوسة، خلال اجتماعهم، اليوم الخميس، بمقر الولاية، على ضرورة استكمال تحيين المعطيات المتعلقة بالتجهيزات والامكانيات المتوفرة لدى كافة الأطراف المتدخلة ووضعها على ذمة اللجنة وذلك تحسبا لاي طارئ مفاجئ.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة، في هذا السياق، أنّه تم تحيين المخطّط الخصوصي الازرق الخاص بالفيضانات، مشيرا الى انه تمت برمجة عملية بيضاء خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري للوقوف على مدى استعداد جميع الاطراف المتدخلة.
ودعا، في ذات الإطار، المكلفين بتسيير بلديات الجهة الى مد الادارة الجهوية للحماية المدنية بقائمات بيانية في البنايات المتداعية للسقوط حتى تكون الوقاية استباقية وبالسرعة المطلوبة.
...

وأفاد كل من رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي سهلول ورئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة بأن المصالح المختصة بالمستشفيين أعدّت مخطّطا أبيض للعناية بالمتضررين المحتملين في صورة وقوع مخاطر وحوادث أو كوارث طبيعية محتملة، مؤكدين أن هذا المخطّط يعتبر امتدادا للمخطط الاحمر الذي أعدته مصالح الحماية المدنية بالجهة.
وشدّد والي الجهة، نبيل الفرجاني، من جهته، على ضرورة أن تتحمل كل الأطراف المتدخلة مسؤولياتها وان تقوم بالادوار المناطة بعهدتها، مؤكدا على ضرورة الرفع من الجاهزية والتوقي المسبق والاستعداد الجيّد للتوقّي من حدوث الكوارث الطبيعية وسرعة مجابهتها.
هذا وقد تم الاتفاق، خلال الجلسة، على تكوين مجموعة مغلقة على إحدى التطبيقات تضم كل الاطراف المتداخلة في مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة حتى يكون التنسيق متكاملا وعلى أحسن وجه.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274491


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 05 أكتوبر 2023 | 20 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:25
17:59
15:26
12:15
06:18
04:52
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet30°
24° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
28°-20
27°-19
26°-19
27°-19
  • Avoirs en devises
    26668,5

  • (5 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,34600 DT        1$ =3,19250 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 oct)   1263,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*