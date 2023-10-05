مهنيون وأكادميون يعكفون على صياغة وثيقة تنظم استغلال اتصالات الجيل الخامس - الشبكات غير الأرضية

يعكف خبراء وممثلون عن تكنولوجيا الاتصالات ومهنيون في مجال الاتصالات، الخميس، على اعداد وثيقة تتضمن حزمة توصيات حول تعامل تونس مع الجيل الخامس - الشبكات غير الارضية.



وقالت المديرة العامة للوكالة الوطنية للترددات، ألفة الجمالي، خلال افتتاح مؤتمر الطيف والتوجهات التكنولوجية في نسخته الاولي، ان الوثيقة ستتضمن كذلك الترددات التي سيتم اعتمادها في توفير هذه الخدمة.





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وأضافت ان هذه المؤتمر يندرج في اطار اشغال لجنة الاستشراف التابعة للوكالة وانها محاولة لجمع المتدخلين سواء من القطاع الحكومي او الجامعيين والجمعيات والمصنعين بما يتيح تبادل التجارب المتصلة بالجيل الخامس- الشبكات غير الارضية.



واشارت الى ان الجيل الخامس يستخدم الاقمار الاصطناعية غير المستقرة للارض بما في ذلك انظمة الاقمار الصناعية " لـ اي او"/" اي او" ومنصات اخري غير ارضية على غرار انظمة المنصات العالية للارتفاع " هاش اي بي سي" .



وتهدف هذه المنصات والاقمار الى توفير خدمات الاتصالات في المناطق التي يتعذر الوصول اليها عبر الشبكات الارضية على غرار الصحاري والبحار والمحيطات.



وبين المدير العام للتكنولوجيات بوزارة تكنولوجيا الاتصال والمعلوما ت شوفي الشيحي انه سيتم التطرق الى الشبكات غير الارضية في تونس علما وان هذه الخدمة تعد توجها جديدا في مجال قطاع الاتصالات بما يمكن من تركيز خدمة تمكن من تغيير طرق النفاذ الى الاتصالات.



ويأتي هذا المؤتمر بعد تنفيذ تونس تجربة نموذجية لاستخدام خدمات الانترنات عبر الأقمار الصناعية بتونس التي توفرها شركة ستارلينك / سبايس اكس.