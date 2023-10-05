تقديم نتائج دراسة انجاز جسر يربط جزيرة جربة بالجرف وتحديد تاريخ 31 أكتوبر الجاري للعرض النهائي للنتائج

قدّم مكتب الدراسات المكلف بإنجاز دراسة إحداث وصلة دائمة تربط جزيرة جربة بالجرف، اليوم الخميس، نتائج هذه الدراسة، وعرضها على المواطنين خلال اجتماع اخباري احتضنته بلدية جربة أجيم باشراف والي مدنين سعيد بن زايد من اجل ابداء الراي بشأنها في انتظار اجتماع أخير تقرر الى يوم 31 اكتوبر للعرض النهائي للنتائج على ان يسبقه حملة اعلامية واسعة عبر وسائل الاعلام وتعليق اللافتات.



وأفضت لنتائج هذه الدراسة، التي شملت مرحلتين( انطلقت الاولى منذ 13 سبتمبر 2021 وانطلقت المرحلة الثانية في 17 فيفري 2023)، فقد الى اقتراح مسارين اثنين مسار ب ومسار د يبلغ طول الجسر بهما 2.4 كلم وطرقات باجيم على طول 14 كلم وبمنطقة الجرف طرقات على طول كيلمترين، في حين يشمل المسار المقترح د جسرا على طول 2.4 كلم مع تقديم مقترحات لمكونات الطرقات ونوعها جديدة او تقليدية واقتراح 7 انواع من الجسور ذات المواصفات الدولية مع مراعاة جانب الجمالية على مستوى الانارة بالخصوص.

وقدرت هذه الدراسة كلفة المشروع بين 700 و930 مليون دينار بالنسبة للمسار ب ووبين900 مليون دينار الى 1100 مليون دينار بالنسبة للمسار د منها 6 بالمائة كلفة مراقبة التنفيذ.



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وذكر مكتب الدراسات ان في كل مسار تم اقتراح انجاز إما قنطرتين واحدة للدخول والاخرى للخروج، او قنطرة واحدة، في حين قامت الدراسة المالية الدقيقة على مقارنة 7 مقترحات للجسور باعتماد 4 مجالات بيئية واجتماعية واقتصادية وفنية لتفضي الدراسة الى اختيار مسار د وهو الذي اجمع عليه المواطنون في الجلسات السابقة من بين 6 مسارات قدمتها الدراسة الاولية للمشروع.

وقد اخذ مكتب الدراسات في انجازه الدراسات المتعلقة بانجاز جسر يربط جزيرة جربة بالجرف بعين الاعتبار عدة معطيات، ومنها عمق البحر الذي يتراوح بين مترين و25 مترا، والمناطق الرطبة، ومعطيات تابعة للبحار من مد وجزر وحركة المياه، وتاثيرات الانحباس الحراري، ومعطيات جيولوجية وجيوتقنية، ومعطيات اقتصادية واجتماعية وأخرى متعلّقة بالاثار والجمالية.

كما تم في اطار هذه الدراسات، القيام بدراسة طوبوغرافية انجزت في مسارين ب ود، والقيام بتحاليل على التربة، وتحاليل على مستوى اليابسة لتحديد نوعية الطريق وسمكها، ودراسة اخرى ايدرولوجية، والقيام ايضا بدراسة لتاثير الدعامات التي سيرتكز عليها الجسر على البيئة البحرية وعلى سريان مياه البحر لتفضي الى عدم وجود تاثير كبير نظرا لبعد المسافة بين العمود والاخر.

وأجرى مكتب الدراسات، في اطار عمله، مسحا لحركة المرور اليومية، أظهر نائجة مرور حوالي 2644 سيارة في اليوم عبر البطاح و8477 سيارة يوميا عبر الطريق الرومانية.

وذكّر مكتب الدراسات، في هذا الاجتماع، بالدراسة البيئية التي انجزها، وبقيامه بمسح بيئي واجتماعي للجزيرة ولجهة الجرف، الى جانب عمليات التواصل مع المواطنين والمجتمع المدني حول فكرة المشروع ومدى قبولها، تلاها تقديم الدراسة الاولية وعرض المسارات الستة المقترحة على المواطنين، وانجاز استمارة واجتماعات متتالية افضت الى اختيار المسار د بنسبة 85 بالمائة

وشدّد المواطنون الذين تدخلوا في هذا الاجتماع على تمسكهم بانجاز هذا المشروع الذي وصفوه بحلم الاجيال، داعين الى إعطاء الاولوية في توفير الامكانيات المالية لانجازه في أسرع الاجال.

واكدوا الحاجة الماسة لهذا الجسر الذي سيعيد جزيرة جربة الى المسار التنموي الصحيح وسيغير وجه ولاية مدنين والجنوب التونسي وتونس عموما بعد ان اصبح المرور عبر البطاح عائقا امام اي دفع للتنمية بالجزيرة، وفق تقديرهم.

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