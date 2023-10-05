المهدية: إعادة بناء مركزي صحة أساسية وتهيئة ثلاثة مراكز أخرى بمناطق مختلفة من الولاية

أفاد المدير الجهوي للصحة بالمهدية سامي بودوارة، بانه تم استكمال بناء مركزي صحة أساسية وتهيئة وتوسعة ثلاثة مراكز أخرى



وبين بودوارة في تصريح لصحفي "وات" انه تم امس الاربعاء، افتتاح مركز الصحة الأساسية بومرداس المدينة، الممول من جمعية قطر الخيرية (حوالي 360 ألف دينار)، وقد بات يستقبل بين 40 و50 مريضا يوميا، ويؤمن 5 عيادات للصحة الاساسية أسبوعيا، مع 6 عيادات للصحة الإنجابية، بالاضافة الى تخصيص يوم للتلاقيح.





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كما تم افتتاح مركز الصحة الأساسية بمنزل حمزة بمعتمدية بومرداس، بعد أن تمت إعادة بنائه وتوسعته بكلفة تعادل 160 ألف دينار بتمويل من وزارة الصحة العمومية، مع تخصيص مكتب للقابلة يتمتع بمدخل مستقل عن الباب الرئيسي لمركز الصحة الأساسية، وفق بودوارة.



وأضاف ذات المصدر، أن 03 مراكز صحة أساسية شهدت عمليات إعادة تهيئة وتوسعة، واستأنفت، أمس الأربعاء، تقديم خدماتها، وهي مركز الصحة الاساسية بمنطقة الخضارة من معتمدية سيدي علوان (بكلفة 121 ألف دينار) وباتت عيادة القابلة تتمتع بمدخل خاص، ومركز الصحة الاساسية بأولاد صالح من معتمدية قصور الساف (بلغت كلفة التدخل 91 ألف دينار) مع مساهمة المجتمع المدني في تركيز المدخل الرئيسي للمركز، ومركز الصحة الأساسية بالجوادوة من نفس المعتمدية (كلفة 188 ألف دينار)، ليرتفع تصنيفه من صنف 2 إلى صنف 3، وقد شمل التدخل بهذا المركز ايضا اعداد مقر لكرسي طب الأسنان ينتظر أن يتزود به خلال الثلاثي الاول من العام المقبل.



وشدد بودوارة على أن توجه وزارة الصحة، يقوم على عدم بناء مراكز جديدة بل التركيز على تحسين وإعادة تهيئة المراكز الموجودة للرفع من مستوى خدماتها، ولاحظ أن التدخلات بجهة المهدية شملت هذا العام، 33 مركز صحة أساسية من بين 110 مراكز متوفرة بالولاية، واشار الى ان المراكز التي شملها التدخل، منها التى استكملت أشغالها وعادت لسالف نشاطها ومنها ما تتواصل بها الأشغال.



وشدد على أن جميع هذه المراكز باتت تتوفر على مدخل رئيسي وآخر للحالات الاستعجالية، مع توفير قاعات انتظار ودورات مياه ملائمة، وتطوير العيادات الأسبوعية كما وكيفا.