سيدي بوزيد: يوم تحسيسي حول الامتيازات الممنوحة للمستثمرين والخدمات الرقمية الموضوعة لفائدتهم

مثلت الامتيازات الممنوحة للمستثمرين والخدمات الرقمية الموضوعة لفائدتهم، موضوع يوم تحسيسي انتظم اليوم الخميس، بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد، ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وبحضور ممثلي عدد من الإدارات العمومية وهياكل المساندة والدعم والمستثمرين بالجهة.



وبين المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بسيدي بوزيد محسن العكريمي في تصريح لصحفي "وات" ان تنظيم هذا اليوم التحسيسي يهدف بالأساس الى مزيد التعريف بالامتيازات والخدمات الرقمية الموضوعة على ذمة المستثمرين وخاصة مجلة الاستثمار التي ما زالت في حاجة الى مزيد التعريف بها وإتاحة الفرصة امام المستثمرين لطرح مختلف اشكالياتهم أمام هياكل الدعم والمساندة.





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واثارت المداخلات إشكاليات تعيق التنمية بالجهة، حيث اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري على البراهمي مجلة المياه عائقا رئيسيا امام تقدم القطاع الفلاحي، باعتبار عدم ملاءمة قوانينها مع الوضع الحالي، بالاضافة الى عدم تثمين الإنتاج الفلاحي المتنوع على غرار القوارص والزيتون واللوز والعنب، وايضا تعدد التعقيدات الإدارية التي تحد من انتصاب المستثمرين الخواص ودفع عجلة التنمية.



واستعرضت الإدارة الجهوية للتنمية بسيدي بوزيد، أهم مقومات وفرص الاستثمار، من ذلك الموارد الطبيعية والمائية الهامة والمواقع الطبيعية والايكولوجية والموقع الجغرافي المتميز والمخزون الثقافي والحضاري والمواقع الأثرية، بالإضافة الى توفر العديد من فرص الاستثمار خاصة في صناعة الحليب والأعلاف والوحدات الصناعات التقليدية وتحويل المواد الفلاحية والصناعات المعملية وإنتاج اللحوم البيولوجية.



وأكد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عبد العزيز خليفي خلال مداخلة له، ان الاستثمار يتطلب بنية أساسية مقبولة ومناخ أعمال مقبول، وهو ما لا يتوفر بالمنطقة، حيث تعتبر حالة المناطق الصناعية بكل من لسودة وسيدي بوزيد "سيئة"، بالإضافة الى عدم حلحلة المشاكل العقارية وخاصة مسالة تغيير صبغة الأراضي، وعدم تجاوب البنوك مع المستثمرين، وضعف تمثيلية الإدارات العمومية، وعدم وجود حوافز تفاضلية للتشجيع على الاستثمار بالجهة، وتردي البنية التحتية.



ودعا خليفي إلى الترفيع في رأسمال شركة التنمية الاقتصادية بالجهة، وإحداث فرع للبنك المركزي، وإحداث خط سياحي لتنشيط الاستثمار في المجال السياحي، وتخصيص منح تكميلية استثنائية في المجال الصناعي والخدمات.



كما مثل اليوم التحسيسي، فرصة لتقديم مختلف الامتيازات التي تضعها مجلة الاستثمار بهدف تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة وإحداث مواطن شغل جديدة وخاصة منها المتعلقة امتيازات التنمية الجهوية التي تصل الى 3 ملايين دينار، ومنح القطاعات ذات الأولوية (1 مليون دينار) ومنح المنظومات الاقتصادية (1 مليون دينار) ومنح مصاريف البنية الأساسية (10 بالمائة من كلفة المشروع) ومنح الأداء الاقتصادي ومنح تطوير القدرة التشغيلية ومنحة التنمية المستدامة.