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احتفالية مساء الجمعة بمدينة الثقافة بمناسبة إدراج جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 14:33 قراءة: 0 د, 39 ث
      
ينظم مسرح أوبرا تونس بالشراكة مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية يوم الجمعة 6 أكتوبر2023 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، احتفالية خاصة بمناسبة إدراج جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وتنطلق هذه الاحتفالية، التي تقام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، على الساعة السادسة مساءً بعرض من تراث جربة لفرقة سطا جمعة بساحة المسارح. كما سيكون رواد مدينة الثقافة على موعد مع معرض يحتوي على صور ومعلقات لجزيرة جربة ببهو مدينة الثقافة على الساعة السادسة ونصف.

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أما البهو السفلي لمدينة الثقافة فسيحتضن بداية من الساعة السابعة مساءً عرض "محبة" لأصوات أوبرا تونس إلى جانب عزف منفرد للفنان عطيل معاوي بمشاركة الموسيقار ربيع الزموري مع عرض شريط وثائقي عن جزيرة جربة.

وتختتم الاحتفالية على الساعة الثامنة مساءً بعرض من تراث جربة لفرقة أولاد سيدي جمور بقيادة الحبيب الجبالي وذلك بمسرح الجهات.


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