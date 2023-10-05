فرحات الزواغي: الشركة التونسية للملاحة حققت عائدات قاربت 224 مليون دينار منذ مطلع 2023

قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة فرحات الزواغي ، امس الأربعاء، ان الشركة تحافظ على حصتها في السوق، وان عائداتها بلغت سنة 2023، حوالي 224 مليون دينار.



وأضاف الزواغي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب ان الشركة سجلت، رغم قدم الاسطول وضعف الإمكانيات، نجاحات خلال الموسم السياحي 2023 باعتبار غياب التّشكيات من المهاجرين الذين يمثلون 95 بالمائة من المسافرين، وفق ما ورد في بلاغ نشر على صفحة مجلس نواب الشعب على "فايسبوك"، مساء الاربعاء





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وأشار المسؤول، في تعقيبه على تدخلات عدد من أعضاء اللجنة ، ان الشركة التونسية للملاحة تخطط لتجديد الأسطول رغم ضعف الإمكانيات لشراء البواخر الجديدة.



وكانت الشركة التونسية للملاحة اقرت تدابير استثنائية للموسم الصيفي والسياحي 2023، قدّرت بمقتضاها، وفق معطيات نشرتها وزارة النقل في 7 جوان 2023، انها ستؤمن طاقة استيعاب في حدود 402 الف و936 مسافرا بالإضافة إلى 150 ألف و127 سيارة طيلة الفترة الصّيفيّة الممتدة بين 15 جوان و15 سبتمبر 2023



وأضافت في ذات الاطار، انها ستخصص نحو 147 سفرة على خطّي مرسيليا وجنوة منها 9 سفرات عبر ميناء جرجيس.







