خالد الشلي: الخطوط التونسية حققت ارتفاعا في عدد المسافرين على خطوطها بنسبة 5ر19 بالمائة على اساس سنوي

كشف الرئيس المدير العام للخطوط التونسية، خالد الشلي، أن الشركة نقلت على متن خطوطها منذ مطلع 2023 زهاء مليون و700 ألف مسافر مما يشكل زيادة تناهز 5ر19 بالمائة عن بيانات نفس الفترة من العام الماضي .





واشار الشلي، الاربعاء، في بيانات قدمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة السياحة بمجلس النواب الى برمجة قرابة 14 الف و 283 سفرة بعدد مقاعد اجمالي يناهز 2 مليون و 244 ألف مقعد مما يتضمن بزيادة بنحو 330 ألف مقعد، وبنسبة تفوق 17 بالمائة مقارنة بسنة 2022 .



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وشدد المسؤول، خلال الجلسة التي بحثت في ملف عائدات القطاع السياحي في تونس، ان هذه المؤشرات تدل ّعلى تعافي النقل الجوي بعد الأزمة التي مر بها خلال فترة كوفيد -19.



ولاحظ الشلي أن الخطوط التونسية تحتاج الى تغيير المنظومة التشريعية خاصة وان قرارات إعادة هيكلتها بقيت معطلة منذ سنة 2017 ولم يتم تنفيذها.

وتعاني الشركة في المقابل ، وفق الشلي، من ضعف الامكانيات المالية مقابل ارتفاع كلفة شراء الطائرات أو صيانتها في وقت تسعى فيه الدولة الى إعادة هيكلة الشركات الوطنية، وحوكمة التصرف في عائداتها.



وكانت الشركة تسلمت يوم 25 اوت 2023 ، الطائرة الأخيرة ضمن برنامج لتطوير الاسطول من خلال خدمة التأجير والذي يتضمن عقدا للحصول على 5 طائرات.