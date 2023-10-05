لجنة السياحة تقرر الاستماع الى وزير السياحة ومحافظ البنك المركزي التونسي يوم 11 اكتوبر 2023

قررت لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب، الاستماع يوم 11 اكتوبر 2023، الى وزير السياحة محمد المعز بلحسين ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي في اطار سلسلة جلسات حول ملف عائدات الموسم السياحي.



وعقدت اللجنة، امس الاربعاء 2023 جلسة استماع، إلى ممثلين عن وزارة النقل وعن الجامعة التونسية للنزل، والجامعة التونسية لوكالات الأسفار، والجامعة التونسية للمطاعم السياحية.





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وتاتي هذه الخطوة في اطار ، مزيد التعمق في ملف ايرادات القطاع السياحي في ظل تباين الارقام التي تقدمها وزارة السياحة من جهة والبنك المركزي التونسي من جهة اخرى.



وأشار ممثلو الجامعات المهنية في تدخلاتهم إلى المشكل الأساسي الذي يعاني منه القطاع والذى يكمن في موسمية النشاط، إضافة الى تأثير جائحة كوفيد على عائداته.



ويعاني القطاع كذلك من عديد الاشكاليات التي تهم الترخيص لاستغلال الملك العمومي البحري بالنسبة للنزل، والأداءات والمعاليم الجبائية والديوانية المستوجبة على وسائل النقل السياحي بالنسبة لوكالات الأسفار.



وتقدر وزارة السياحة العدد الجملي للوافدين غير المقيمين على تونس، من 1 جانفي إلى 31 أوت 2023، ب6،232 مليون و 232 الف زائر مما يشكل زيادة بنسبة 4ر62 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.



وبلغت ايرادات القطاع السياحي ، للفترة ذاتها، وفق بيانات البنك المركزي التونسي زهاء قيمة 1ر5 مليار دينار مما يشكل زيادة بنسبة 2ر47 بالمائة مقارنة بسنة 2022.