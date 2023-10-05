الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى التونسية الجزائرية: توقيع البرنامج التنفيذي للاتفاقية التونسية الجزائرية في مجال الرعاية الاجتماعية

تمّ أمس الاربعاء على هامش انعقاد الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى التونسية الجزائرية التوقيع على البرنامج التنفيذي للفترة 2024-2025-2026 للاتفاقية التونسية الجزائرية في مجال الرعاية الاجتماعية الى جانب عدد من اتفاقيات التوأمة حسب ما جاء في بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية على صفحة الفيسبوك.



ووقّع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أمس على هامش الدورة التي ترأسها رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، عن الجانب التونسي والوزير الأول، أيمن عبد الرحمان، عن الجانب الجزائري على البرنامج التنفيذي للفترة 2024-2025-2026 للاتفاقية التونسية الجزائرية في مجال الرعاية الاجتماعية، وذلك رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، أحمد عطاف.





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كما تولى وزير الشؤون الاجتماعية رفقة نظيره الجزائري وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، التوقيع على اتفاق التوأمة بين المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بتونس والمعهد الوطني للعمل الجزائري واتفاق توأمة بين معهد الصحة والسلامة المهنية بتونس والمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية الجزائر واتفاق توأمة بين المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بتونس والمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر.



يذكر أن الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى التونسية الجزائرية المنتظمة من 2 الى 4 أكتوبر الجاري، توّجت بالتوقيع على 26 اتفاقية مشتركة بين البلدين شملت عدة قطاعات ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين.