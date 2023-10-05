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انتشار الجراد المحلي على مساحة 40 هكتارا بمعتمدية المكناسي

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 08:36 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، يوم الاربعاء، أن المصالح المختصة سجلت انتشار الجراد المحلي بعمادة المكناسي الشرقية من معتمدية المكناسي، على مساحة تقدر ب 40 هكتارا، نتيجة لتوفر الظروف المناخية الملائمة.

وأكدت المندوبية الجهوية، في بلاغ نشرته مساء يوم أمس الاربعاء، أن ظهور الجراد المحلي "حالة عادية"، وأن المصالح المختصة بالمندوبية وبوزراة الاشراف بصدد متابعة الظاهرة للتدخل عند الضرورة.

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وأفاد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالمكناسي أنور حراثي في تصريح ل (وات)، بأنه يوجد سرب من الجراد منذ أيام بعمادة المكناسي الشرقية، وهو موضوع محل اهتمام السلط المحلية والجهوية، مبينا أنه سرب صغير الحجم لا يتجاوز طوله 2 كلم وعرضه نصف كلم ولا يتسم بالكثافة.

وأكد أن الموضوع يقتضي القيام بما يتوجب لحماية الثروة الفلاحية وغطاء الاشجار الموجود بالمنطقة، مشددا على أن المسألة "ليست خطيرة ولكنها تدق ناقوس الخطر لاتخاذ الاحتياطات اللازمة مستقبلا لحماية الغطاء النباتي من خطر الجراد قبل أن يتكثف".


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