طاقة :إحداث هيئة تعديلية مستقلّة ضروري لضمان استقرار القطاع (رئيس الجمعية التونسيّة للطاقة)

(حوار أجرته وات)- دعا رئيس الجمعيّة التونسيّة لمهنيي الطاقة "الجمعيّة التونسيّة للطاقة"، هشام منصور، إلى إحداث هيئة تعديلية مستقلّة للطّاقة لأجل ضمان استقرار القطاع.

واعتبر منصور، أن من شأن هذه الهيئة القطع مع نموذج الحوكمة الحالي، الذّي عفا عليه الزمن، وتكريس المزيد من الشفافية.

ويقدم هشام منصور تحليله لأهم التحديات، التّي يواجهها القطاع والعوامل، التّي تحول دون تحقيق التحوّل الطّاقي في تونس، في حوار خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء.







هشام منصور: يعتمد نظام الطاقة في تونس بنسبة 95 بالمائة على الغاز المتأتي بشكل رئيسي من الجزائر، علما وأن الاحتياطي الوطني من المحروقات في طريقها للنفاذ، وهو أمر طبيعي، خاصّة، بعد مرور عدة سنوات من الاستغلال. ومن الضروري، اليوم، تجديد هذا الاحتياطي للتقليص من عجز الميزان الطاقي.

فمنذ سنة 2010 بدأ الإنتاج الوطني من المحروقات في التراجع لأسباب مختلفة، أهمها المشاكل الاجتماعية. كما أضر عدم الاستقرار السياسي بشكل كبير بقطاع الطاقة بأكمله.

وخضعت وزارة الطاقة لتغييرات هامّة خلال العقد الماضي إذ تم إحداثها وحلها لأكثر من مرّة، ناهيك عن أن هذه الحقيبة الوزارية لا تزال شاغرة إلى اليوم.



ويتطلب قطاع الطاقة استقرارا على مستوى الحوكمة حتى يتمكن من في السلطة من إرساء استراتيجيات طويلة المدى واتخاذ القرارات وتقييم الاستراتيجيات وتعديلها.



إن الإدارة التونسيّة تعجّ بالكفاءات القادرة على تطوير هذا القطاع لكن عدم النضج السياسي جعل هؤلاء يعملون اليوم في ظروف صعبة.



هشام منصور: لطالما دعت جمعيتنا إلى ضرورة إحداث هيئة تعديلية مستقلّة لقطاع الطاقة، على غرار أغلب دول العالم والمنطقة مثل الجزائر ومصر.



وسيوفر هذا الهيكل الاستقرار للقطاع من خلال العمل بالتعاون الوثيق مع سلطة الإشراف، كما أن التغييرات الحكومية لن يكون لها تأثير على أنشطتها.



ويمكن أن تتيح هذه الهيئة، إضفاء المزيد من الشفافية على القطاع والتخلّي عن النموذج الحالي للحوكمة، الذي عفا عنه الزمن. وليس بالإمكان أن تواصل الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والشركة التونسيّة للأنشطة البترولية اداء دور الفاعلين والمعدلين، في الوقت ذاته، إنّها وضعيّة تضارب مصالح.



فعلى سبيل المثال تقوم الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز بتحمل، في آن معا، دور المتصرّف في الشبكة الكهربائية ودور منتج الكهرباء.

في حين إذا ما رغب منتج خاص في ربط محطّته لإنتاج الطّاقة بالشبكة الكهربائية فإنّ شركة الكهرباء والغاز ستنظر إليه كجهة منافسة.

بالتالي فإنّه من المهم، اليوم، توزيع المهام المتصلة بالإنتاج والنقل والتوزيع لتفادي وضعيّة تضارب المصالح. ويحتّم ذلك إحداث هيئة التعديل.

هشام منصور: تتوفر لتونس استراتيجيّة جد طموحة وترسانة من القوانين في مجال الطّاقات المتجددة. في الأثناء فإنّ الأشياء بالكاد تتحرّك على أرض الواقع. مرّة أخرى إنّ عدم الإستقرار السياسي تسبب في البطء إداري.



تلقت تونس العديد من العروض من شركات ترغب في إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة لكن مسار توقيع العقود تطلب سنتين لإتمام ذلك.



بناء على ذلك فإنّ الشركات، التّي تقدمت بعروض في السابق لم تعد ترغب في إنجاز هذه المشاريع لأنّ الأسعار سجّلت إرتفاعا في الأثناء.



وفي ما يتعلّق بمشاريع الإنتاج الذّاتي، وقع إسناد مئات التراخيص لكن الإنجاز لم يتجاوز 20 بالمائة من المشاريع المرخّص لها بسبب الإشكالات المتعلّقة، خصوصا، بالربط بشبكة الكهرباء وبالتسعيرة.



إلى جانب عدم الإستقرار السياسي ظهر في فترة ما رفض نقابي لهذا الربط. ولوحظ ذلك عند استكمال إحداث محطّتين فولطوضوئيتين بتوزر.



المحطّتان كانتا جاهزتين للدخول حيز الإستغلال، لكن الأمر استغرق ثلاث سنوات لربطها بشبكة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز لأنّ نقابة الشركة كانت معارضة لذلك.



هذه المقاومة للتغيير أضرّت بالتحوّل الطّاقي وتسببت في تكبّد خسائر ماديّة ثقيلة. كما أعطى ذلك إشارة سيئة للمستثمرين.



هشام منصور: هذا الهدف غير قابل للتحقيق إذا ما استمرينا بالنسق ذاته.

لا تتجاوز حصّة الطّاقات المتجددة في المزيج الكهربائي، اليوم، 3 بالمائة في حين أنّه كان من المفترض أن تكون هذه النسبة ما بين 15 و20 بالمائة.



لتسريع الإنتقال الطّاقي في تونس علينا التركيز على المشاريع المنضوية تحت نظام اللزمات بما يعني مشاريع ضخمة.

ويشمل نظام اللزمات كلّ مشاريع إنتاج الكهرباء اعتمادا على الموارد المتجددة الموجّهة إلى تلبية حاجيات الإستهلاك المحلي.



علينا إنجاز في أفق سنة 2030 و2035 مشاريع ضخمة بقدرة 500 ميغاواط، التّي من شأنها أن تسهم في بلوغ الأهداف المعلنة في أفق سنة 2035 (اي حصّة بنسبة 35 بالمائة من الطاقات المتجددة توازي 4800 ميغاواط) ممّا يمكننا من إقتصاد حوالي 450 مليون دولار، سنويا، من كلفة اقتناء الغاز الطبيعي الجزائري.



لأجل ذلك يجب تشجيع القطاع الخاص وتحيين شبكة التوزيع، لدى الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، التّي تتوفر على كفاءة عالية في مجال التصرّف في شبكة الكهرباء. غير أن هذه الأخيرة لم تتأقلم بعد مع محطّات ذات قدرة عالية جدّا.



هشام منصور: أجمع المشاركون في ندوة الطاقة الافريقية، التّي انتظمت مؤخرا بتونس، عدم واقعية استبدال نظام الطاقة الحالي بالكامل بالطاقات المتجددة، خلال العشرين سنة القادمة.



ليست الاستخدامات للطاقات المتجددة، المتوفرة حاليا، بالنضج الكافي لتحل مكان المحروقات، لاسيما، وان الطاقة الشمسيّة متاحة بشكل أقل طيلة فصل الشتاء. كما تحتاج طاقة الرياح، بدورها، الى الرياح لتوليد الكهرباء.



وبناء على ذلك لا يمكن أن يكون اعتمادنا على الطّاقات المتجددة، التّي لا يمكن ضمان توفرها بشكل متواصل، كليّا، خصوصا، وأن تونس لا تتوفر بعد على وسائل تخزين الكهرباء المتأتية من الطّاقات المتجددة وهو ما يمنعها من الاعتماد، فقط، على هذا النوع من الطاقة.



من المؤكد أن حصّة الطاقات المتجدّدة في إنتاج الكهرباء سيزيد في العالم بأكمله خلال الثلاثين سنة القادمة، لكن استعمال المحروقات لن يتلاشى.



والتجأت بعض الدول الأوروبية، التّي أعلنت، في السابق، أنّها ستنزح نحو مزيج طاقي متجدد كليّا اليوم، نحو الفحم الحجري، قصد تغطية حاجتها من الطاقة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.



هشام منصور: مع العجز الطاقي، الذي نعاني منه حاليا، لسنا بالترف، الذّي يسمح لنا بالإعتماد، فقط، على الطاقات الخضراء. علينا اعتماد مواردنا التقليدية وغير التقليدية على غرار الجارة الجزائر. من الضروري أن يتم ذلك مع الاخذ في الإعتبار الجانب البيئي.



في الواقع أعلنت السلطات الجزائرية أنّ احتياطها من الغاز الطبيعي بدأ في التراجع ومن الضروري التوجه نحو الغاز الصخري ومراجعة النظام الجبائي لأجل جذب الإستثمارات الخاصّة في هذا القطاع.



وعلينا النسج على منوالهم والتخلص من الاعتبارات المتعصّبة، التّي تعيقنا.



في سنوات خلت تفجر جدل بشأن موضوع التداعيات البيئية لاستغلال الغاز الصخري في تونس وكانت بلدان الشمال وراء إثارة هذا الجدل لأنّها تعتبر أن الطّاقات الخضراء هي البديل الوحيد.



في حين أنّه يجدر التذكير بأنّ عددا من هذه البلدان، التّي كانت تقتني حاجتها من الغاز الطبيعي من روسيا، قبل إندلاع الحرب لم تتردد لحظة واحدة في العودة إلى استخدام الفحم الحجري بهدف ضمان أمنها الطّاقي في حين أن الفحم الحجري طاقة أحفوريّة ملوّثة عشر مرّات أكثر من الغاز الصخري.



من المهم تبعا لذلك اعتماد مقاربة براغماتية والاعتماد على مخزوناتنا الذاتية خاصّة وأنّ تونس تتوفر على إمكانات في مجال الغاز الصخري، التّي يجب استغلالها مع استخدام تكنولوجيات للمحافظة على البيئة وعلى المياه.



ومن الضروري، أيضا، مراجعة مجلة المحروقات لدفع الاستثمار وارساء المزيد من الشفافية في القطاع وإيلاء المزيد من الاهتمام للمسألة البيئية.

وأبرز منصور العضو المؤسس للجمعيّة التونسيّة للطاقة والمهندس في الكهروميكانيك خرّيج المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، ضرورة التركيز على المشاريع تحت نظام اللزمات بهدف تسريع عمليّة الانتقال نحو الطاقات المتجددة.واعتبر أن الإعتماد على مزيج كهربائي يعتمد كليّا على الطّاقات المتجددة "لا يزال غير واقعي"، داعيا، في هذا الخصوص، إلى التفكير في المحروقات غير التقليدية على غرار الغاز الصخري كحل من شأنه أن يقلص من العجز الطاقي المسجل حاليا.