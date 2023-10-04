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بلدية تونس: إضراب عمال جمع النفايات يعطل رفع الفضلات يومين

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 20:11 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أعلنت بلدية تونس ،اليوم الأربعاء ،أن عملية رفع الفضلات بالعاصمة ستتعطل اليوم وغدا، نتيجة إضراب أعوان رفع الفضلات الصلبة والسائلة بمصب جبل شاكير والعاملين لدى شركات خاصة للتصرف في النفايات ،وفقا لبلاغ نشرته صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

ويذكر أن نقابة أعوان جمع النفايات الصلبة والسائلة أعلنت اضرابا وطنيا بيومين بداية من اليوم في كامل تراب الجمهورية للمطالبة بصرف مستحقات مالية جديدة وأخرى قديمة متخلدة بذمة الشركات المشغلة ،حسب ما ورد على الموقع الرسمي للجامعة العامة للعمال البلديين.
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وأوضحت النقابة في برقية إضراب موجهة مسبقا الى السلطات المعنية أن سبب الإضراب يتمثل في عدم صرف منحة العودة المدرسية وصرف المستحقات للنفايات السائلة المتمثلة في صرف 85 دينارا للفترة الممتدة من ماي 2020 الى 30 نوفمبر 2021 تبعا لمحضر اجتماع بوزارة البيئة بتاريخ 13 ماي 2020 و المفعول الرجعي للملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية القطاعية.

وسبق أن تم تأجيل الاضراب يومي 25 و26 سبتمبر بطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية في محاولة للتوصل الى تسوية لمطالب العمال.


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