"مشروع تبرورة سيعرض قريبا على مجلس وزاري للنظر في مختلف الاشكاليات" (وزيرة التجهيز)

أعلنت وزيرة التجهيز والاسكان، سارّة الزعفراني، أنّ "مشروع تبرورة سوف يعرض قريبا على مجلس وزاري للنظر في الإشكاليات، التّي تعود بالنظر إلى كل الوزارات المتداخلة وإيجاد حلول لأجل أن يرى المشروع النور ويكون متنفسا لأهالي صفاقس".



وأضافت في تصريح اعلامي لدى إشرافها، الاربعاء، بفضاء معرض صفاقس الدولي بمدينة صفاقس على افتتاح فعاليات الدورة 17 للصالون المتوسطي للبناء (ميديبات)، الذّي تنظمه غرفة التجارة والصناعة بصفاقس من 4 الى 7 أكتوبر 2023، أنّ "الوزارة حريصة على إيجاد حلول لمشروع تبرورة وعرضه على المستثمرين لأجل تقديم تصوّراتهم ومقترحاتهم بشأنه باعتبار أن طلبي العروض، التّي تمّ إطلاقهما سابقا حول المشروع آلا الى الفشل".





...



وبخصوص الصالون المتوسطي للبناء، قالت وزيرة التجهيز والاسكان ان "هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية تتميز بتحقيقها نجاحات، من دورة إلى أخرى، لما تقدمه من معروضات ومنتوجات محلية في مجال البناء تمثل تميّزا لتونس، فضلا عن الملتقيات والمنتديات، التي تنظم بالتوزاي مع الصالون، بغاية تبادل الخبرات والتجارب والتقنيات المبتكرة مع الدول المشاركة ومنح فرص للمقاولين التونسيين للعمل والتميز على الصعيد الافريقي والعربي والعالمي".

وأشارت إلى أنّ "استراتيجية وزارة التجهيز والاسكان الجديدة تقوم أساسا على البناء المستديم والايكولوجي المقتصد في الطاقة والصديق للبيئة والطاقات البديلة والمتجددة، التّي نشترطها في مشاريع البناءات المدنية والطرقات العمومية والاقتصاد في الماء والاقتصاد الاخضر والدائري"



يذكر ان الدورة 17 للصالون المتوسطي للبناء (ميديبات)، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة لصفاقس من 4 الى 7 أكتوبر 2023، بفضاء معرض صفاقس الدولي، شهدت حضور أجنبي رفيع في مستوى الوفود الرسمية ومشاركة مكثفة للعارضين، الذي بلغ عددهم 150 عارضا من 8 دول من بينهم تونس فضلا عن الزائرين من المهنيين القادمين من 12 دولة إفريقية وأوروبية.