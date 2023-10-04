Babnet

عمال جمع ىالنفايات الصلبة والسائلة يضربون عن العمل اليوم وغدا (الجامعة العامة للبلديين)

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 18:55 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلنت الجامعة العامة للبلديين على موقعها للتواصل الاجتماعي (فايسبوك) عن اضراب عمال جمع النفايات على المستوى الوطني مدة يومين اليوم وغدا بسبب عدم التوصل الى اتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية حول منح متخلدة لدى الشركات الخاصة المشغلة.

وأوضح محضر رسمي حول المفاوضات مع وزارة الشؤون الاجتماعية أن العمال دخلوا في اضراب بسبب عدم حصولهم على منحة العودة المدرسة ومتخلدات مالية ب85 دينارا للفترة الممتدة من ماي 2020 الى 30 نوفمبر 2021 .

...

وسبق أن أجل الاضراب بطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية يومي 25 و26 سبتمبر الماضي في محاولة لتسوية بشان مطالب العمال.





تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274437


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 04 أكتوبر 2023 | 19 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
18:01
15:28
12:15
06:17
04:51
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet30°
24° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
30°-20
28°-20
27°-19
26°-20
  • Avoirs en devises
    26419,0

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,34736 DT        1$ =3,18803 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   1224,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*