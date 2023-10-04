عمال جمع ىالنفايات الصلبة والسائلة يضربون عن العمل اليوم وغدا (الجامعة العامة للبلديين)

أعلنت الجامعة العامة للبلديين على موقعها للتواصل الاجتماعي (فايسبوك) عن اضراب عمال جمع النفايات على المستوى الوطني مدة يومين اليوم وغدا بسبب عدم التوصل الى اتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية حول منح متخلدة لدى الشركات الخاصة المشغلة.



وأوضح محضر رسمي حول المفاوضات مع وزارة الشؤون الاجتماعية أن العمال دخلوا في اضراب بسبب عدم حصولهم على منحة العودة المدرسة ومتخلدات مالية ب85 دينارا للفترة الممتدة من ماي 2020 الى 30 نوفمبر 2021 .





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وسبق أن أجل الاضراب بطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية يومي 25 و26 سبتمبر الماضي في محاولة لتسوية بشان مطالب العمال.







